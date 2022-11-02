Ekonomi Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yatırımcılara duyuru
BASIN İLAN

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yatırımcılara duyuru

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş, İstanbul, Muğla, Adana, Erzurum, Ankara ve İzmir illerinde bulunan 13 adet taşınmaz, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yatırımcılara duyuru
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilir. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler, vakıflar ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler. OGG ortaklarının tamamı yatırım fonu olamaz.

İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş, Ankara adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Beş ilde alarma geçildi

Beş ilde alarma geçildi

Komşu ülkeden kötü haber geldi: İstilaya başladılar.
Katliamları unutmayın

'Katliamları unutmayın'

​Aliyev'den Arap Birliği Zirvesi'nde çarpıcı Fransa çıkışı.
Türkiye kabusları oldu

​Müzayede evleri kaçak tarihi eserleri 'başımız belaya girer' diye satmıyor.

​Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına sert cevap.

​'İspat etmezsen namertsin'

​Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre karardan öncekilerde sorun yok.

​Togg 92 farklı testten geçecek.

​İYİ Parti BTP'yi masaya istiyor.

​Durdurmadık ara verdik.

​Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren Yeni Şafak için yazdı.
Brezilya'da Bolsonaro darbeye mi hazırlanıyor

Brezilya'da Bolsonaro darbeye mi hazırlanıyor

​Mağlubiyeti kabul etmedi.
İran Azerbaycan'da silahlı grup kurmuş

İran Azerbaycan'da silahlı grup kurmuş

​Ajanlar Tahran ve Şam'a götürülerek askeri eğitimden geçirildi.
40 günde 63 kadın avukat ziyaret etti

40 günde 63 kadın avukat ziyaret etti

​Adnan Oktar onlarla 500 saat görüştü.
Musk Twitter'da tasfiyeye başladı

Musk Twitter'da tasfiyeye başladı

​Kendisini 'tek yönetici' yaptı.
Yeşildağ'a son görev

Yeşildağ'a son görev

​TürkMedya Grubu sahibinin kardeşi son yolculuğuna uğurlandı.
Bursa'da tekstil fabrikası yangını

Bursa'da tekstil fabrikası yangını

​Ekipler kontrol altına almaya çalışıyor.
Sergen Yalçın'dan ses getiren itiraf

Sergen Yalçın'dan ses getiren itiraf

​Şampiyon oldukları sezonla ilgili soruya canlı yayında cevap verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.