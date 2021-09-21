Ekonomi Özelleştirme İdaresi Bodrumdaki üç taşınmazını satışa çıkardı
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Özelleştirme İdaresi Bodrum'daki üç taşınmazını satışa çıkardı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 3 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek. Taşınmaz ihalelerine katılacakların tekliflerini 2 Ekim 2021'e kadar elden teslim etmesi gerekiyor.

Haber Merkezi AA
Özelleştirme İdaresi Bodrumdaki üç taşınmazı satışa çıkardı
Foto/arşiv

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, söz konusu taşınmazlar, Bodrum'un Konacık, Bitez ve Gökçebel mahallelerinde yer alıyor.

Geçici teminat tutarı, Konacık'taki taşınmaz için 1 milyon lira, Bitez'deki taşınmaz için 3 milyon lira ve Gökçebel'deki taşınmaz için 2,5 milyon lira olarak belirlendi.

Taşınmaz ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması ve teklifle şartnamede istenilen belgeleri ÖİB'ye son teklif verme tarihi olan 2 Ekim 2021 saat 18.00'e kadar elden teslim etmesi gerekiyor.

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