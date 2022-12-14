Özelleştirme karşıtlığına Atatürk’le yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, muhalefetin özelleştirme eleştirilerine Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle yanıt verdi. Bütçe görüşmeleri sırasında TBMM Genel Kurulu'nda Bakan Nebati ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç arasında özelleştirme polemiği yaşandı. Özkoç, Bakan Nebati'ye "Özelleştirme tarihinde yapılan otuz beş yıllık özelleştirmenin neredeyse toplamı iki yıl gibi bir zamanda yapıldı. Siz bu gerçekleri gerçekten gerçek dışı beyanlarla kapatabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Bakanlığınız döneminde 7,6 milyar liralık kamu taşınmazı sattınız. Bu nasıl oldu Sayın Bakan?" diye sordu.

SATILMASI GEREKEN SATILIR

Bakan Nebati, Atatürk’ün kamu iktisadi teşekkülleri için dediği "Halkın iktisadı refaha müsait olduğu zaman bu tesisler ilk fırsatta hususi müteşebbislere ve halka mal edilmelidir" sözünü hatırlattı. Bakan Nebati, “Satılması gereken bir şey varsa satılır, ülkenin ihtiyacı olan işlemler adil bir şekilde yerine getirilir" dedi. Bakan Nebati, bütçe görüşmelerinde kendisinin ceberut devletinin ciddi, asık suratlı anlayışını temsil eden biri olmadığını belirterek “Ben efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya gelen bir anlayışın temsilcisi olarak güler yüzlüyüm, güler yüzlü olmaya da devam edeceğim” dedi.

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