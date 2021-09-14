Ekonomi Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı
BASIN İLAN

Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı

Pamukkale Üniversitesi, sözleşmeli sağlık personeli alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 14 Eylül'de resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı
Pamukkale Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı unvanı hariç) sözleşmeli personel alınacak.

Başvuru tarihi 14 ila 28 Eylül arasında olacağı belirtildi.

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