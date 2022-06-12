Pandemi bitti: Tatil alışverişleri eskiye döndü

İki yıl boyunca koronavirüs tedbirleri kapsamında tatilini ertelemek durumunda kalan ya da sınırlı tutan vatandaşların artık tatil hazırlığı içerisine girdiğini belirten ETİD Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “Koronavirüsün pandemi kapsamından çıkarak salgın etkisine döndüğü ve ülkemizde vaka sayılarının hızla azaldığı bir ortama girdik. Bu doğrultuda birçok vatandaş tatil alışkanlıklarında eskiye dönmeye hazırlanıyor. Bu durumu ise alışveriş trafiğinden görmek mümkün” dedi.

KÜRESEL EKONOMİK KOŞULLARA RAĞMEN…

‘Küresel ekonomik dalgalanmalardan kaynaklı alım gücünde bir nebze azalış olsa da şu an tatil alış verişleri pandemi öncesine yaklaşmış durumda’ diyen Çevikoğlu, “Yaz aylarının başlamasıyla birlikte insanların doya doya tatil yapma isteği oluşmuş durumda. Alışveriş trendine bakıldığına şu anda güneş kremi, katlanır masa-sandalye, klima, giyim, vantilatör gibi ürünlerde artış yaşanmakta” ifadelerini kullandı.

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KAMPÇILAR DA E-TİCARETTE

Pandemi sürecinde tatillerin sıfır temas hassasiyetinden kaynaklı yazlık ve kamp şeklinde gerçekleştiğini hatırlatan Çevikoğlu, “Bu dönemde ara ara normalleşme dönemlerini yaşadık. Sıkı tedbirlerin aksine biraz olsun nefes alabildiğimiz günler oldu. Bu durum alışverişlere de yansımıştı. Özellikle kamp ürünleri ve yazlık ihtiyaçlarının arttığını görmüştük. Örneğin çadır, kamp masa ve sandalyeler, matara, uyku tulumu, hamak gibi ürünlerde pandemi öncesine göre yüzde 50’lere varan bir talep artışı vardı. Yazlık ihtiyaçları arasında da sineklik, güneşlik, saksı, toprak, tohum, su hortumu ve böcek ilacı gibi ürünlerde de benzer artış yaşadık” dedi.

MASKE VE DEZENFEKTANA İLGİ ESKİYE ORANLA DÜŞTÜ

Koronavirüs salgınının etkisini azalmasıyla birlikte bazı ürünlere talebin oldukça düştüğünü ifade eden Çevikoğlu, “Sürecin ilk başlarından itibaren maske, dezenfektan ve kolonya gibi birçok üründe talep patlaması yaşanmıştı. Öyle ki, hem tedarikçilerimiz hem de bizler birçok ürünü bulamaz hale gelmiştik. Pandemi süreci uzadıkça bu ürünlerin sayısı da talebe orantılı bir şekilde artmıştı. Şu anda verilerimize baktığımızda özellikle maske ve dezenfektan alışverişlerinin minimum seviyelere geldiğini görüyoruz. Eskisi gibi 2’şer 3’er kutu maske alımları artık yok. Bu tip ürünlerde yüzde 90’lara yakın düşüşler görüyoruz” ifadelerini kullandı.