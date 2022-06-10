Ekonomi Pandemi insanları bahçeli evlere yöneltti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Pandemi insanları bahçeli evlere yöneltti

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Dekar Yapı ve Yatırım A.Ş, yeni projelerini açıkladı. Bahçeli konutlar üreten firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, “Pandemi dönemi insanların bahçeli evlere olan ilgisini artırdı” şeklinde konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pandemi insanları bahçeli evlere yöneltti
Ekonomi

2 MİLYAR 900 MİLYON

TL’LİK YATIRIM

2022 ve 2023 yılında 2 milyar 900 milyon TL'lik yatırım ile Dekar Uskumruköy, Dekar Şehirbahçe, Dekar Zekeriyaköy ve Dekar Kemerburgaz olmak üzere 4 yeni projeyi hayata geçirmeyi planlıyan Dekar Yapı, Dekar Uskumruköy ve Dekar Şehirbahçe projelerinde satışa başlarken, diğer iki projesini ise yılın son çeyreğinde satışa sunmayı planlıyor. Salgın döneminin özellikle bahçeli konuta olan ilginin öne çıkmasında çok etkili olduğunu dikkati çeken Kuzu, “İnsanlar uzun süre evde kaldıkça yaşadıkları mekânların hayatlarında ne kadar önemli olduğunu gördüler. Yaşanan küresel salgın döneminde evlerde daha fazla vakit geçirdikçe, herkes en büyük ihtiyacın temiz havanın tadını çıkartabilecekleri özel alanlar olduğunu tecrübe etti” ifadelerini kullandı.

KONUT ARZI

YAVAŞLADI

Konut sektöründe arzın son birkaç yıldır yavaş durumda devam ettiğini ifade eden Salih Kuzu, bunun en büyük sebebinin maliyetlerdeki ciddi artış ve arsa geliştirme konusundaki yaşanan zorluklar olduğunu belirtti. Kuzu şunları kaydetti: “Şu anda genele bakıldığında hem özel hem de kamu sektörü tarafında arzın düştüğünü görüyoruz. Özellikle artan maliyetler sebebiyle gayrimenkul geliştiricileri yeni proje geliştirmekte zorluklar yaşıyor.”

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