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Ekonomi Pandemi sonrası ticarete hazırlık KOBİlere sanal ticaret eğitimi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Pandemi sonrası ticarete hazırlık: KOBİ'lere sanal ticaret eğitimi

Ramazan Bayramı'nın ardından kademeli normalleşme sürecine hazırlanırken, ticarette de önemli adımlar atılıyor. Ticaret de pandemi sonrası atılacak adımlara odaklanmaya başladı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kademeli normalleşme süreci öncesinde altyapı hazırlanacak. Lojistik merkezleriyle ilgili çalışmalar tamamlanacak.

İHRACATÇILARA SANAL FIRSATLAR

Fuarların iptal edilmesiyle birlikte geçtiğimiz haftalarda sanal fuar dönemi başladı. Sanal ticaret heyetleriyle ihracatçılara yeni fırsatlar sunuldu. Bunun yanı sıra fabrikalara da sanal ortamda ziyaret imkanı verilecek.

TANITIM GRUBU AKTİFLEŞECEK

Türkiye'nin ihracatçı sektörlerini dünya çapında markalaşmasına katkı sağlamak vizyonu ile faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) aktifleştirilecek. Türkiye'nin ihracat gücünü anlatmayı, Türk ürün ve servislerinin dünya çapında bilinirliğini artırmayı ve “Made in Türkiye” algısını yükseltmeyi hedefleyen TTG, normalleşme sürecinde daha aktif görev yapacak.

KOBİ'LERİN YANINDAYIZ KAMPANYASI BAŞLATTI

Ruhsar Pekcan

Öte yandan Ticaret Bakanlığı KOBİ’leri elektronik ticaret alanında desteklemek amacıyla bir dayanışma kampanyası başlattı. Bakanlık tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin KOBİ’ler üzerinde olumsuz etkisini azaltmak, KOBİ’lerin bu dönemde ticaretinin devamını sağlamak amacıyla başlattığı “E-ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız” temalı kampanyaya, ilk etapta 10’un üzerinde elektronik ticaret sitesi ve yer sağlayıcı katılarak, destek verdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan KOBİ ve iş insanlarıyla sürekli temas halinde olduklarını ve sorunları çözdüklerini söyledi.

E-TİCARET SİTELERİNDEN KOBİ’LERE ÖZEL PAKET

  • Bakan Pekcan, “Kampanyamız kapsamında bazı e-ticaret siteleri KOBİ’lere yönelik vadelerini düşürürken, bazıları komisyon oranlarında indirime gitti. Bu sitelerin bir kısmı KOBİ’lerimize istihdam sözü verdi, bir kısmı da KOBİ’lerimize özel paketler hazırladı” diye konuştu. Pekcan, tüm e-ticaret sitelerini söz konusu dayanışma kampanyasına davet etti.

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