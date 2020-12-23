Ekonomi Pandemiye rağmen Kumsall AVMde 65 milyonluk rekor mağaza satışı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Pandemiye rağmen Kumsall AVM'de 65 milyonluk rekor mağaza satışı

Erciyes Küçük Sanayi sitesi Yapı Kooperatifi tarafından projelendirilen İnşaatları TOKİ tarafından yapılarak hayata geçirilen Mobilyacılar sitesindeki KUMSMALL Avm’de bulunan 22 adet mağaza yatırımcıların ilgi odağı oldu. Bu satışla beraber Avm’deki doluluk oranı yüzde 90’ın üzerine çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya açıklama yaptı.
Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya açıklama yaptı.

Erciyes Kss Mobilya Kent içerisinde bulunan ve TOKİ Emlak Yönetim tarafından yüzde 10 peşin - 120 ay vade ile satışa sunulan işyerleri yüksek katılımla yeni sahiplerini buldu. 1.064.000-TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkan işyerleri 2 saat süren açık artırma ile 22 işyeri satılarak, 64.962.400-TL gelir elde edildi.

M2 FİYATI 35.000-TL’ye ULAŞAN REKOR SATIŞ

İhalede Konuşma yapan Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya; "Kayseri Mobilyasının toptan ve perakende olarak yurt içinde ve yurt dışında daha fazla pay almasını sağlamak amacıyla başladığımız projelerimizin son halkası olan KUMSMALL AVM 29 Ekimde açıldı, aradan geçen bu kısa sürede halkımızın ve mobilya sektörünün çok büyük ilgi alakası ve teveccühü oldu, Kooperatif uhdesinde bulunan bu mağazalara üye kaydı yapmak yerine açık artırma ile satma yolunu tercih ettik.

  • Metre karesi 35.000-TL gibi rekor fiyatları bulan mağazalarımız oldu, demek ki doğru projeler yapılırsa ekonomik krizler ve içinde bulunduğumuz pandemi ortamı bile etkilemiyor. KUMSMALL AVM’de mobilyamızın vitrine çıkması yurt içinde ve yurt dışında toptan ve perakende olarak pazarlanması için çok doğru bir projedir.

PANDEMİYİ FIRSATA ÇEVİRİP DÜNYA MOBİLYA SEKTÖRÜNDEN DAHA FAZLA PAY ALACAĞIZ

KUMSMALL AVM ile Kayseri Mobilyasını adeta görücüye çıkarıyoruz, mobilya fuarlarının iptal olması, özellikle Çin’den kopan Avrupalı ve Ortadoğulu müşterileri Kayseri’ye çekerek yılın 365 gün daimî fuar alanı olarak sektöre hizmet ederek pandemi tehdidini fırsata çevirmeyi amaçlıyoruz.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük Alışveriş merkezi unvanını elinde bulunduran KUMSMALL AVM Mobilya sektörünün yeni buluşma noktası olacak ve mobilyada yeni trendleri belirleyecek diyen Başkan SARIKAYA ; ihaleye katılan kişi ve firmalarımıza teşekkür ederek. Hayırlı uğurlu olmasını temennisinde bulundu.

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