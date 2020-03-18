Paradan koronavirüs bulaşır endişesiyle temassız kart kullanımında yüzde 23 artış

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre temassız işlem adedi Mart ayının ilk 11 gününde 31 milyon adede ulaştı.

Bu, bir önceki ayın aynı dönemine göre yüzde 23'lük bir artış anlamına geliyor.





TEMASSIZ YÜZDE 23 ARTTI

Uzmanlar koronavirüsün paralardan bulaşma ihttimaline dikkat çekiyor. Uyarılar üzerine vatandaşlar para yerine kredi kartına yöneldi. Özellikle temassız kredi kartları ilgi görüyor. BKM verilerine göre temassız işlem adedi Mart ayının ilk 11 gününde 31 milyon adede ulaştı. Bu, bir önceki ayın aynı dönemine göre yüzde 23'lük bir artış anlamına geliyor. Ayrıca bu dönemde, toplam kartlı ödeme adedindeki artış ise yüzde 12 oldu. Temassız ödemelerin hijyenik olduğunu her fırsatta belirttiklerini ifade eden BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, "Alışverişlerde kullanılan nakit paralara yüzlerce insanın eli değiyor. Paralar elden ele geçerek virüs ve bakterilerin yayılma riskini artırıyor. Oysa ki temassız kartınıza sadece siz dokunuyorsunuz, kasa görevlisine vermek zorunda kalmıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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TEMASSIZ ÖDEME LİMİTİ 250 LİRAYA YÜKSELDİ

Tüm dünyada yaygınlaşan salgın neticesinde özellikle perakende sektörü ve kart kullanıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin 18 Mart'tan başlayarak 250 liraya yükseldiğini belirten Soner Canko, "Tüm dünyada yayılan salgın karşısında Türkiye'de alınan önlemlere ek olarak hızlı bir çözüm daha üretildi. Güvenli olmasının yanı sıra hijyenik bir ödeme deneyimi sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart 2020 itibarıyla 250 TL'ye çıkartılıyor. BKM verilerine göre mart ayının ilk 11 gününde, yerli kartlarla yapılan ödeme tutarı ise bir önceki ayın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artış gösterdi. Söz konusu dönemde nakit çekim tutarı ise aynı seviyelerde kaldı. Yani kart kullanıcıları nakit ödemelerden çok kartlı ödemelere yöneldi" bilgilerini verdi.

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BKM verilerine göre bir diğer önemli gösterge ise internet ödemeleri oldu.



İNTERNETTEN KARTLI ÖDEMELERDE DE ARTIŞ OLDU

BKM verilerine göre bir diğer önemli gösterge ise internet ödemeleri oldu. Bu olağanüstü dönemde kullanıcılar, internet ödemelerine de ağırlık verdi. Yerli kartlarla mart ayının ilk 11 gününde yapılan internetten ödeme tutarı aylık olarak yüzde 4 arttı. Bu dönemde, internetten kartlı ödeme tutarı 6,4 milyar TL oldu. Bu tutar toplam ödemelerin yüzde 19,1'ine denk geliyor; yani her 5 TL'lik kartlı ödemenin 1 TL'sinin internetten gerçekleştiği dikkat çekiyor. Bu oran 2019'da yüzde 18,4'tü.

FOTOĞRAF 10 Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan ülkeye dönen vatandaşların, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu ve Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'ndaki karantinası devam ediyor. İstanbul Valiliği koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tedbirleri doğrultusunda, Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurduna 1205, Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurduna 535, Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurduna ise 217 kişinin yerleştirildiği bildirildi. Bu arada karantinadaki kişilerin yakınları yurtların önüne gelerek bilgi almaya çalışıyor. Bazı vatandaşlar yakınlarıyla cep telefonu ile görüştüğü, bazılarının ise penceredeki yakınına el salladığı görüldü.<br> <br> Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu önünde Almanya'dan gelen aile bireylerinden haber almak için bekleyen Büşra Durukan, Almanya'dan gelen annesi, babası, teyzeleri, anneannesi ve eniştesinin karantina altında olduğunu söyledi. Akrabaları ile telefonda görüşen Durukan, En azından durumu görelim, bilgi alalım diye geldik. Bizim de yapacağımız bir şey yok. dedi.<br> <br> Yakınlarının sağlık kontrolünden geçeceğini dile getiren Durukan, Şu anda sanırım sağlık kontrolü olacak, onu bekliyorlar. Onun dışında yapacakları bir şey yok. Ayrı ayrı odalarda kaldıklarını söylediler. Üç kişilik sanırım yurt odası. Odada gerekli olan her şey varmış. 'İhtiyaçlarını götürebilir miyiz?' diye sorduk, gerek olmadığını söylediler. ifadesini kullandı. Kızını ve torunlarını görmek için geçen hafta gittiği Almanya'dan dönen eşi Saniye Gündoğdu hakkında bilgi almak için yurt önüne gelen Hacı Mehmet Gündoğdu da, Eşim Almanya'ya kızını, torunlarını görmeye gitmişti. Eşimi de karantina altına aldılar. Devlet bizim sağlığımızı düşünüyor, Allah razı olsun. diye konuştu. Eşiyle telefonda konuşan ve yemek sıkıntısı yaşadığını anlatan Hacı Mehmet Gündoğdu, Odada tek kalıyor. Dışarı çıkması yasak, kapıların önüne set çekmişler. Devlet büyüklerimden tek ricam var. Hastalarımızla ilgilensinler. ifadesini kullandı. Levent Demirkale isimli bir vatandaş da, Fransa’ya eğitim amaçlı gittikten sonra yurda dönen ve karantinaya alınan kızıyla camdan telefonla görüştü. Demirkale, İyiymiş, genel olarak. Islak mendil, sprey ve yer temizleme malzemeleri istiyor. Onun dışında yemekleri havlusu falan her şeyi verildi. Bir şeyler getirsek içeriye alırlar mı diye sorduk yetkililere ama hiçbir şekilde dışarıdan içeriye bir şey sokulmuyor. Yetkililere söyleyeceğiz dedi. İstanbul'daki yurtlarda karantina altındakilerle yakınları böyle görüştü Avrupa'nın 9 ülkesinden Türkiye'ye gelen bin 957 kişi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina/gözetim süreci için İstanbul'daki üç yurda yerleştirildi.



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"KORONAVİRÜS OLDUĞUNDAN PARAYI HİÇ ELLEMİYORUZ"

Hollanda'dan birkaç günlüğüne İstanbul'a geldiğini dile getiren Okan Yılmaz, "Biz yurtdışından geldiğimiz için, zaten orada nakit para fazla kullanmıyoruz. Orada saatle ve telefonla ödeme o kadar yaygın ki, paraya gerek yok. Bir de koronavirüs olduğundan şimdi parayı hiç ellemiyoruz. Daha çok temassız ödeme yapıyoruz. Bir de telefonla ödeme yapıyoruz. İki tuşla işimiz bitiyor. Her türlü daha temiz. Para herkesin elinden geçiyor, koronavirüs bildiğiniz gibi elden geçme tehlikesi olduğu için, şimdi hele hiç para kullanmayacağızö ifadelerini kullandı.

BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko.



"DAHA TEMİZ OLDUĞU İÇİN KARTLA ÖDÜYORUM"

İstiklal Caddesi'nde alışveriş yapan Nihat Güçlü, "Eskiden ben kağıt paraları yıkıyordum ve kurutuyordum ama şimdi daha temiz olduğu için kartla ödeme yapıyorum" şeklinde konuştu.

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"TELEFONLA ÖDEME YAPINCA SENDEN BAŞKA KİMSENİN ELİ DEĞMİYOR"

Mehtap Şahin ise, "Nakit tabii ki tavsiye etmiyoruz çünkü elden ele geçiyor. Biz Hollanda'da da mesela telefon ile ödeme yapıyoruz. Burada da öyle olsa daha iyi olur. Kimsenin eline geçmiyor. Sadece sen tutuyorsun. Burada ben kartla ödeme yapıyorum, daha sağlıklı. Para herkesin elinden geçtiği için daha tehlikeli" dedi.

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OYNAT 00:28 İran'da koronavirüs tedbirlerinde son nokta: Kağıt paralar kaynatılarak dezenfekte ediliyor Koronavirüs'ün, Çin ve İtalya'dan sonra en fazla can aldığı ülke olan İran'da tedbirler en üst düzeye çıkarıldı. Halk kağıt paraları dahi dezenfekte amaçlı çeşitli ilaçlarla beraber kaynatıyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde tencere içerisindeki kaynatılan paralar yer alıyor. BiP'te paylaş

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"ŞU ANDA DAHA ÇOK KARTLA ÇALIŞIYORUZ"

Taksim'de bir esnaf lokantasının kasasında çalışan Mehmet Şirinaslan de, "Şu anda daha çok kartla çalışıyoruz zaten, insanlar artık parayla değil kartlarla ödeme yapıyor. Yemek kartları ile de çok ödeme yapan var. temassız ödemek isteyen de çok oluyor. Kartı uzatıp alın diyorlar, çok oluyor" ifadelerini kullandı.

Taksim'de bir restoranın mutfağında çalışan Aytekin Şensoy ise, "Bilmiyorum toplumun geneline nasıl yansımıştır, kasada değil mutfakta durduğumuz için bilmiyorum ama olabilir. Mantıklı bence. İnsanların kart kullanması doğal. Dediğiniz gibi para ile her zaman hijyen ortamı sağlanmadığı için normaldir yani" şeklinde konuştu.