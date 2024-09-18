Paribu'da 'manipülasyon' iddiaları... Yatırımcılar mağdur: Kripto borsalarını kim denetliyor?

Paribu, Türkiye merkezli bir kripto para borsası. 2017 yılında faaliyete geçen Paribu, kullanıcılarına Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve diğer birçok kripto para birimini alıp satma, saklama ve transfer etme imkânı sunuyor.

Paribu'nun son zamanlarda benimsediği politika ise yatırımcılar tarafından tepkilere sebep oldu.

Yükselmesine izin vermiyor

Kullanıcılar, Paribu'da işlem gören bazı kripto para birimlerinin, diğer büyük kripto para borsalarına kıyasla daha düşük fiyatlarda işlem gördüğünü belirtiyor.

Yükselmesi gereken bir coinin Paribu tarafından yükselmesine izin verilmemesi, yatırımcının aklında soru işaretlerine neden oldu.

Fiyat farkı neredeyse 2 katı

Örneğin, 'Reef coin' isimli coin Paribu'da 0.0532 TL iken CoinGecko'da 0.0998 TL , CoinMarketCap'ta 0.09089 TL ve Bitlo'da 0.0996 TL 'den işlem görüyor.

Paribu'da işlem gören Reef coinin, başka kripto para borsalarında neredeyse iki katı yüksek fiyata satışta olduğu gözler önüne serildi.

Hem güncel değeri üzerinden satışa hem de başka borsalara transfere izin vermiyor

Kullanıcılar, Paribu'daki yatırımlarını başka kripto borsasına aktarmak istediklerinde de sıkıntı yaşıyor. Üstelik bu durum Paribu yetkililerine bildirildiğinde, "Ağda yaşanan teknik bir sıkıntı mevcut" cevabını alıyor.

Manipülasyon iddiaları

Fiyat farklılıkları belirli oranlarda beklenebilir olsa da, bu denli büyük bir fark yatırımcıların zarar etmesine yol açıyor. Hal böyleyken yatırımcıların fiyat farkı ve transfer sorunları Paribu'ya olan güveni sarstı. Kripto para piyasası Paribu'nun manipülasyon yapmaya kalkıştığı iddiaları gündeme geldi.

Şikayet yağıyor

Sosyal medya platformlarında da bu konuda çok sayıda şikayet ve eleştiri yer alıyor...

İşte o şikayetlerden bazıları şöyle:

Kripto borsasını kim denetliyor?

Paribu'nun fiyat farklılıkları ve transfer gecikmeleri konusunda daha fazla açıklama yapmasını talep eden yatırımcılar, kripto para borsalarına yönelik denetimlerin artmasını da istedi. Bu durum kripto para borsalarını kim denetliyor sorusunu ortaya çıkardı.

Türkiye'de kripto paralarla ilgili kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturulmaya çalışmaları sürüyor. Kripto para borsalarını dolaylı olarak denetleyen bazı kurumlar ve yasal çerçeveler bulunuyor:

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK): Kripto para borsaları, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında MASAK tarafından denetleniyor. Borsaların, müşteri kimlik doğrulaması (KYC - Know Your Customer) ve kara para aklama ile mücadele (AML - Anti-Money Laundering) kurallarına uyması zorunlu. MASAK, kripto borsalarının bu kurallara uygun olup olmadığını denetler ve gerektiğinde para cezaları uygulayabilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK): Kripto paralarla ilgili doğrudan bir düzenleme yapmasa da BDDK, Türk bankalarının kripto para borsaları ile olan ilişkilerini dolaylı olarak denetliyor. Özellikle bankaların, kripto para borsalarına Türk Lirası transferlerinde uyulması gereken kurallar konusunda gözetleyici bir rolü var. Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kripto varlıklarla ilgili düzenlemeler konusunda genel çerçeve belirleme ve politikalar geliştirme yetkisine sahip. Kripto paralara ilişkin vergilendirme ve finansal düzenlemelerle ilgili çalışmalar Bakanlık tarafından yönlendiriliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK): SPK, şu an için kripto paraları doğrudan düzenlemese de, bu varlıkların sermaye piyasası enstrümanlarıyla ilişkisi bulunduğu hallerde denetleme yetkisine sahip olabilir. Kripto varlıkların menkul kıymet olarak sınıflandırılması gibi durumlarda SPK'nın rolü artabilir.



















