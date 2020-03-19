Ekonomi Pazarda meyve fiyatları yarı yarıya düştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Pazarda meyve fiyatları yarı yarıya düştü

Korona virüsüne önlem almak amacıyla evlerinden çıkmayan vatandaşlar, günlük alışverişlerini marketlerden yapınca pazarlarda satışlar yarıya düştü. Pazarlarda esnafların birçoğunun eldiven takması ve alışverişe gelen bazı vatandaşların da maske takması dikkat çekti.

Haber Merkezi İHA
Pazarda fiyatlar yarı yarıya düştü
Pazarda fiyatlar yarı yarıya düştü

Korona virüsünün dünyada ve Türkiye’de etkisini artırmasının ardından Erzurumlu vatandaşlar toplu alanlardan uzaklaşmaya başladı.

Sağlık Bakanlığının vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durması çağrısı Erzurum’da da etkili oldu.

Kentin farklı bölgelerinde her gün kurulan pazarlarda kalabalıktan eser kalmadı. Durum böyle olunca pazarda tezgah açan esnafın işi düştü.

Pazarcıların korona virüsüne karşı eldiven taktıkları görülürken, pazara çıkan vatandaşların da kalabalık alanlarda fazla bekleme yapmadan alışverişleri yapmaları dikkati çekti.

İşlerin yarı yarıya düşmesinden şikayetçi olan esnaf, “Müşterilerimiz geçen haftaya göre yarıya kadar düştü. Meyve fiyatlarımız yarıya düşmesine rağmen vatandaşlar korkudan pazara değil marketlere gidiyorlar. Bizler eskiden eldiven takmadan çalışırdık, şimdi takıyoruz. Müşteriler ne kadar korkuyorsa biz de o kadar korkuyoruz” dedi.

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