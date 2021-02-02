Ekonomi Pegasus Havayolları İsrail uçuşlarını durdurdu
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Pegasus Havayolları İsrail uçuşlarını 7 Şubat 2021 tarihine kadar durdurdu

Pegasus Havayolları İsrail uçuşlarını durdurdu

Pegasus Havayolları İsrail'e yapılacak uçuşları durdu. Karar, İsrail resmi otoritelerinin aldığı uçuş kısıtlaması süresini uzatma kararının ardından alındı. Şirketten yapılan açıklamada İsrail’e uçuşların karşılıklı olarak 7 Şubat 2021 tarihine kadar durdurulduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Pegasus Havayolları
Pegasus Havayolları

Pegasus Havayolları İsrail ile yapılacak karşılıklı seferlerinin 7 Şubat 2021 tarihine kadar durdurulduğunu duyurdu.
Resmi İnternet sitesinden uçuşlarla ilgili yaptığı açıklamada, “İsrail resmi otoritelerinin koronavirüs önlemleri kapsamında uçuş kısıtlaması süresini uzatma kararı gereğince, Türkiye-İsrail arası yapılacak karşılıklı seferlerimiz 7 Şubat 2021 tarihine kadar durdurulmuştur. Bilet işlemlerinizi flypgs.com web sitemiz ve Pegasus Çağrı Merkezi üzerinden yapabilirsiniz” ifadeleri yer aldı.

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