Pegasus iç hat seferleri için bilet satışına başladı Koronavirüs sonrası dün ilk uçuşunu Ankara'ya yapan Türk Hava Yolları 4 Haziran itibariyle iç hat seferlerini arttıracağını açıklarken, bir diğer hava yolu şirketi Pegasus da iç hat uçuşları için bilet satışlarını başlattı.

Haber Merkezi 02 Haziran 2020, 11:07 Son Güncelleme: 02 Haziran 2020, 11:11 Yeni Şafak