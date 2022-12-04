Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda iki ayda 1,4 milyon kişi seyahat etti

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını döneminde de dur durak bilmeden yatırımlara devam ettiklerine, bu yatırımlardan birinin de Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı olduğuna işaret etti.

"2 AYDA 1 MİLYON 393 BİN YOLCU TERCİH ETTİ"

Karaismailoğlu, bu metro hattında Ekim'de 640 bin 496, Kasım'da 752 bin 165 yolcunun seyahat ettiğini bildirerek, 2 ayda 1 milyon 393 bin yolcunun bu hattı tercih ettiğini bildirdi.

"METRO YATIRIMLARIMIZ HIZLA DEVAM EDİYOR"

İstanbul'da diğer metro yatırımlarının da hızla sürdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Saatte 120 kilometre ile Türkiye'nin en hızlı metrosu unvanına sahip, dünyanın sayılı metrolarından olacak 37,5 kilometrelik Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane–Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun, Kağıthane-Havalimanı kesiminin yapımını tamamlandık. Sinyalizasyon testleri biter bitmez önümüzdeki günlerde açacağız. Gayrettepe-Kağıthane arasını ise 2023 yılı nisan ayı itibariyle işletmeye açacağız. Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu'nun yapımını tamamladık. Yüzde 5 seviyesinde devraldığımız metro hattını, 28 ay gibi kısa sürede yüzde 99 seviyesinin üzerine getirdik, yakında bu hattımızı da açacağız. Mevcut Kirazlı-Başakşehir Hattı'nın doğrudan Bakırköy İDO ile bağlantısını sağlayacak Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören–Bağcılar(Kirazlı) Metrosunun, yüzde 72'ye yakın fiziki gerçekleşmesi var."

FOTOĞRAF 15 Pendik’te yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışı gerçekleşecek olan Pendik (Tavşantepe) -Sabiha Gökçen Metro Hattı açılışa hazırlandı. Pendik Belediyesi tarafından Tavşantepe, Sabiha Gökçen arasında bulunan metro istasyon duraklarının çevresi yeşil alana dönüştürüldü. Yürütülen metro meydanı çalışmalarında yaklaşık 36 dönümlük alan, yeşil alana kazandırılırken yeşil alanların yanı sıra oturma alanları, yürüyüş alanları ve sosyal alanlar da kullanıma açıldı. Yeşil alana dönüştürülen Metro İstasyon durakları çevresi yapılan peyzaj, aydınlatma ve oturma alanları ile vatandaşların hizmetine sunuldu. Öte yandan açılışa hazır olan metro meydanı havadan dron ile görüntülenirken istasyonların metrolara entegre eden gece görüntüsü ise ışıl ışıl renkli görüntüler oluşturdu. Belediye olarak vatandaşlara huzurlu ve sağlıklı ortamlar kazandırmak için çalıştıklarını belirten Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul’da ulaşım konusunda ciddi bir sorun var. Bu sorunun çözülmesi ile ilgili önceki dönemlerde ulaşımla ilgili çok ciddi yatırımlar yapıldı. Bu çalışmaların en önemli kalemlerinden bir tanesi metro çalışmaları oluşturuyordu. Tavşantepe ve Sabiha Gökçen arasından bulunan metro çalışmaları çerçevesinde 4 durak yapıldı. Bu duraklar üzerinde bulunan meydanlar toplam 36 dönümlük alanı Pendik Belediyesi olarak düzenlemesini yaparak vatandaşlarımıza huzurlu ve sağlıklı ortamlar kazandırmaya çalışıyoruz” dedi. Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metrosu’nun Pendik Tavşantepe istasyonundan başlayıp Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na ulaşan hat, 7,4 kilometre uzunluğunda olup 4 istasyonu bulunmakta. İstanbul’un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı’na Kadıköy–Kartal–Pendik (Tavşantepe) Metro Hattı’nın devamı sağlanarak doğrudan raylıİstanbul’un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı’na Kadıköy–Kartal–Pendik (Tavşantepe) Metro Hattı’nın devamı sağlanarak doğrudan raylı sistemle güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak. sistemle güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak. Hattın işletmeye alınması ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası seyahat süresi 42 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika olacak. Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu için büyük gün yarın: Açılışa hazır hale getirildi Pendik'te yarın açılışı gerçekleşecek olan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro meydanı, Pendik Belediyesi tarafından yeşil alana dönüştürülerek açılışa hazırlandı. Öte yandan açılışa hazır olan metro meydanı havadan dron ile görüntülenirken istasyonların metrolara entegre eden gece görüntüsü ise ışıl ışıl renkli görüntüler oluşturdu.



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"6 İLDE 12 PROJEMİZ VAR"

Karaismailoğlu, bu hattın da 2023'te hizmete alınmasının hedeflendiğini belirterek, "Bir diğer hattımız da 31,5 kilometrelik Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu. Tünel kazma işimizin yüzde 80'ini tamamladık. Projenin tamamını da 2023 yılında bitirmeyi planlıyoruz. Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni nesil ulaşım projelerinde çalışmaları da devam ediyor. 2023 yılı ilk yarısında tamamlamayı hedefledik." değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye'nin dört bir yanında yatırımların devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, 6 ilde daha yapımı süren 12 projenin olduğunu bildirdi.

"YILDA 11,1 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLAYACAK"

Karaismailoğlu, bu projelerin bitmesiyle ekonomiye yılda 11,1 milyar lira katkı sağlamalarının yanı sıra 146 milyon saat zamandan, 136 bin ton yakıttan tasarruf edileceğine işaret ederek, "Kent içi raylı sistemler sayesinde özellikle büyükşehirlerde yaşanan trafik tıkanıklıkları çözülürken, karbon emisyonunda da yılda 73 bin ton azalma olacak." ifadesini kullandı.

FOTOĞRAF 9 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, son dönemde hayata geçirilen ulaştırma yatırımlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 2003-2021 yıllarında 183,7 milyar dolarlık yatırım yapıldığını kaydeden Karaismailoğlu, yatırımlarla birlikte Türkiyenin hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılması sonucu yılda 28 milyar dolar tasarruf elde edildiğini belirtti. 12 BÜYÜK PROJEYİ AÇTIKDünyanın krizlerle boğuştuğu dönemde, hizmet ve eser fırtınası estirdiklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, 55 günde 12 büyük projenin açılışını gerçekleştirdiklerini vurguladı. İlk olarak 2 Ekimde Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattının açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Karaismailoğlu, Ardından Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ve Assos-Troya Tünellerini, Malatya-Hekimhan Yolu, Diyarbakır Çevre Yolu, Bitlis Çevre Yolu, TOGG fabrika yolları, Bandırma Kavşağı ve bağlantı yollarını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Gaziantepte GAZİRAYı, Horasan-Karakurt Yolu Taşlı Güney-2 Viyadüğü, Hasankeyf Tüneli, Yeni Yusufeli bağlantı yolları ile 56 kilometre uzunluğunda 39 adet tünel ve 21 köprü viyadük ile bu hafta sonu Cumhurbaşkanımızın katılımları ile ülkemizin en yüksek ayaklı viyadüğü olan Eğiste Hadimi Viyadüğünü açtık dedi. 10 YILLAR SONRASINI PLANLADIKPerşembe günü 70 kilometre uzunluğunda Ağrı- Hamur- Tutak- Patnos bölünmüş yolunu, cumartesi günü de Şanlıurfa çevre yolunu hizmete sunacaklarını kaydeden Karaismailoğlu, Açılışını yaptığımız her proje ile gurur duyduk; ama asla bununla yetinmedik. 10 yıllar sonrasını planladık. Türkiyenin adını dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yazdırmak için kara yolu, demir yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme sektörleri master planları çerçevesinde kısa (2023), orta (2035) ve uzun (2053) vadede belirlediğimiz çalışmaları sürdüreceğiz. Hizmete sunduğumuz eserlere vatandaşlarımızın yoğun ilgisini görmek doğru yolda olduğumuzun da göstergesi. İşimiz hizmet, gücümüz millet. Halkımızdan aldığımız bu güçle hep daha iyisini, daha faydalısını sunmak için durmadan çalışacağız. Laf değil, eser üretmeye devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Bakan Karaismailoğlu: 55 günde 12 büyük projenin açılışını yaptık Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaştırma yatırımları kapsamında, 55 günde Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Çanakkale Küçükkuyu Ayvacık Yolu Assos-Troya tünelleri, Gaziray ile Eğiste Hadimi Viyadüğü başta olmak üzere 12 büyük projenin açılışının yapıldığını anlattı. Karaismailoğlu, "10 yıllar sonrasını planladık. Türkiye'nin adını dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yazdırmak için kısa (2023), orta (2035) ve uzun (2053) vadede belirlediğimiz çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.

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