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Ekonomi

Penta Teknoloji yılın ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 84 artırdı

Penta Teknoloji, 2023 yılının ilk üç aylık döneminde konsolide cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84 artırarak 3,6 milyar TL’ye ulaştırdı.

12:50 . 10/05/2023 Çarşamba
DHA
Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarını Türkiye ile buluşturan Penta Teknoloji, 2023 ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurdu. Penta Teknoloji’nin yılın ilk üç ayında konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 84 artışla 3,6 milyar TL oldu. Aynı dönemde brüt kârını 254,7 milyon TL’ye yükselten Penta Teknoloji’nin FAVÖK’ü yüzde 56 artışla 169,3 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 4,7 olarak gerçekleşti. İlk çeyrekte 82,3 milyon TL konsolide net kâr elde eden Penta Teknoloji, 2023 yılına güçlü bir başlangıç yapmış oldu.


ERÜNSAL: İŞ ORTAKLARIMIZA KATMA DEĞER SAĞLAMAYA DEVAM EDİYORUZ

Bilişim sektöründe pazar büyüklüğü ve kârlılık açısından büyümeye devam ettiklerini belirten Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal şunları söyledi:


“Faaliyet gösterdiğimiz teknoloji ürünleri pazarında büyüme ivmesi devam ediyor. Farklı sektörlerdeki şirketlerin dijital dönüşüm yatırımları ve bireysel müşteri segmentindeki talep artışı sayesinde Penta Teknoloji olarak bizler de sektörde istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Finansal anlamda güçlü bir başlangıç yaptığımız 2023 yılında, sahip olduğumuz teknolojik altyapı ve katma değerli hizmetlerimizle iş ortaklarımızı daha verimli, kârlı ve rekabetçi hale getirecek çözümler üretmeye devam edeceğiz.”


#Penta Teknoloji
#FAVÖK
#İlkçeyrek kar
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