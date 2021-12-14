Perakende satış hacmi ekimde yüzde 15,2 arttı: ​Fahiş fiyat ciroyu şişirdi

Perakende satış hacmi ekim ayında yüzde 15,2 artarken, toplam ciro endeksinin aynı dönemde yıllık bazda yüzde 47,5 yükselmesi dikkat çekti.

Özellikle perakende sektöründe gözlerden kaçmayan bazı fiyat yükselişlerinin fahiş noktalara ulaşması dikkat çekiyordu. Ekim ayına ilişkin açıklanan toplam ciroların, satış hacmini 3’e katlaması da zamların cirolara yansıdığı şeklinde yorumlandı.

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MALİYET ARTIŞI ÇELİŞKİSİ

Her fırsatta hammadde başta olmak üzere üretim unsurlarındaki fiyat artışlarını gündeme getiren perakendecilerin cirolarındaki bu oran, etiket fiyatına yansıyan oranların maliyetlerden çok daha fazla olduğunu gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ciro endeksine göre, Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 47,5 yükseldi.

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Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 52,8 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise ekimde bir önceki aya göre yüzde 7,5 arttı.

Satış hacmi % 15 yükseldi

Yine TÜİK verilerine göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,2 yükseldi. Ekimde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 24,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6 arttı. Cari fiyatlarla perakende ciro ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 artış kaydetti. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 29,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 44,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 35,6 yükseliş kaydetti.

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