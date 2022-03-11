Ekonomi Perakende satış hacmi ocakta yıllık bazda 7,9 yüzde arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Perakende satış hacmi ocakta yıllık bazda 7,9 yüzde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artış kaydetti.

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Haber Merkezi AA
Perakende satış hacmi ocakta yıllık bazda 7,9 yüzde arttı
Ekonomi

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı. Bu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,6 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,4 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 yükseldi. Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 15,8 artarken otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,4 azaldı.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,9 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 53,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 77,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 106,1 yükseliş kaydetti.

Perakende ciro ocakta bir önceki aya göre yüzde 7 artış kaydetti. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,9 artış gösterdi.

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