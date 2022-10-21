Perakendecinin gündemi enerji verimliliği ve tasarruf.

Enerji maliyetlerindeki artış, tüm sektörleri etkilediği kadar perakende sektörünü de etkiledi. (ZMD) Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, enerjideki artış sebebiyle verimlilik çözümleri ve tasarruf önlemlerini ana gündem konusu haline getirdiklerini belirtti. Tınastepe, “Bazı ülkelerde yürüyen merdivenlerin kapanması, aydınlatmaların azaltılması, doğal gaz sorunu nedeniyle ısıtmalarda tasarruf edilmesi gibi uygulamalar görüyoruz. Bizler de özellikle verimliliğe dikkat ederek, hem ticaretin akışını aksatmayan hem de tüketicimizi mutsuz etmeden farklı çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. Enerji maliyetleri konusunda devlet desteğine de ihtiyacımız var” diye konuştu.

500 MİLYAR TL CİRO POTANSİYELİ

2022’nin perakende açısından kötü geçmediğini belirten Tınastepe, ciro artışının satış adedine değil fiyata bağlı olarak yükseldiğini söyledi. Tınastepe, “Satışlarımızın gidişatı oldukça iyi olmakla beraber, burada esas kaynağın adet değil fiyat bazlı olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Satış adetlerinde halen pandemi öncesini yakalayabilmiş değiliz. Bu durum bizi verimlilik çözümleri aramaya götürüyor” dedi. ZMD’nin ülkenin en önemli perakendeci üyeleriyle birlikte 500 milyar TL seviyesinde bir ciroyu temsil ettiğini ve bunun ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladığını belirten Tınastepe, söyle devam etti: “Son dönemde üyelerimiz arasına katılan önemli perakendecilerle derneğimizin temsiliyetini büyük ölçüde genişlettik. Ülke çapında 55 bin satış noktasında 360 bin çalışanımızla, ekonomimiz ve halkımız için en büyük katkıyı sunmak için çalışıyoruz.”

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Sektörün istihdamı artıyor

Serhan Tınastepe, her sene düzenlenen Perakende Teknolojileri Konferansı’nın 25 Ekim Salı günü Istanbul’da ve eş zamanlı olarak Digital Network Alkaş’ta canlı yayınla yapılacağını belirtti. Perakende sektörünün istihdama önemli katkısının altını çizen Tınastepe, “Pandemi döneminde üyelerimiz istihdamlarını 60 bin kişi artırdılar. Bu ülkemiz için önemli bir rakam. Özellikle genç ve kadın istihdamı önemli seviyede. Mağazalarımızda çalışanların büyük bir çoğunluğu 30 yaş altı” dedi.

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