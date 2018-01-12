Personele zam yapıp 63 mağazasını kapatıyor

Dünyanın en büyük perakendecilerinden olan ve 1 milyon kişi çalıştıran Walmart, personelinin en düşük saatlik ücretini 9 dolardan 11 dolara çıkaracağını ve bunun yanı sıra 200 ila 1000 dolar arasında değişen ikramiye dağıtacağını açıkladı.

2 yıldan az şirkette çalışanlara 200 dolarlık ikramiye verilirken 20 yıl ya da daha fazla süredir Walmart personeli olan kişilere ise 1000 dolar dağıtılacağı belirtildi.

Habertürk'te yer alan habere göre Walmart, doğum izni politikasında da revizyona giderek doğum izni süresini arttıracağını ve evlatlık alacak çalışanlara da 5 bin dolar yardım yapacağını duyurdu. Annelerin ücretli doğum izni süresi 10 haftaya çıkarılırken babalara da 6 hafta ücretli izin görüyor.

Şirketin mevcut politikasında saat bazında çalışanlar için babalık izni bulunmazken doğum izni de 6-8 hafta arasında değişiyordu.

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Şubat ayından itibaren uygulanmaya başlayacak karar, ABD kongresinden yeni geçen tasarıyla vergi oranındaki düşüşün personele yansıtılması olarak sunuldu. Çalışanlara sağlanan bu faydalar Walmart bünyesindeki Sam's Club, Asda, Vudu vb. tüm iştirakler için de uygulanacak.

Öte yandan, şirketten çalışanlara bir de kötü haber geldi.

Walmart bünyesindeki Sam's Club mağazalarından 63 tanesinin kapatılacağı duyuruldu. Twitter üzerinden yapılan açıklamada bunun mağaza lokasyonlarının stratejik anlamda düzenlenmesine yardımcı olacağı ve 10 mağazanın da elektronik ticaret ikmal merkezi olarak yeniden açılacağı belirtildi.

Walmart'ın maaş zammı ve ikramiye kararının şirkete maliyetinin gelecek finansal yılda 400 milyon dolar olması bekleniyor. Walmart geçtiğimiz yıl 485.87 milyar dolar gelir ve 13.64 milyar dolar kâr açıklamıştı.

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Kapanacak Sam's Club mağazalarında çalışan toplam personel sayısı henüz açıklanmasa da ABD'de işsizliğin yüzde 4.1 ile son 17 yılın en düşük seviyesinde olduğu ve perakende sektöründeki personel ihtiyacının rekor düzeye ulaştığı bir dönemde Walmart'ın bu kararı tartışmalara neden oldu.

Çalışanlar ise zamma rağmen saatlik ücretin 15 dolar olması gerektiğini belirtiyor.

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