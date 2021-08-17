Ekonomi Petkimden tüm zamanların en iyi dönem karı
İŞ DÜNYASI

Petkim'den tüm zamanların en iyi dönem karı

SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim'in net karı, bu yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar 325 milyon lira oldu. Petkim'in bu dönemde toplam cirosu 7 milyar 397 milyon liraya ulaştı. Şirketin ilk 6 aylık net karı ise toplam 2 milyar 216 milyon lira oldu.

Haber Merkezi AA
Petkimden tüm zamanların en iyi dönem karı
Foto/arşiv

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petkim bu yılın nisan-haziran döneminde tüm zamanların en iyi finansal performansını yaşadı.

Petkim'in bu dönemde toplam cirosu 7 milyar 397 milyon liraya ulaştı. Şirketin ilk 6 aylık net karı ise toplam 2 milyar 216 milyon lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, petrokimya piyasalarında Asya ve Amerika bağlantılı tedarik zincirindeki kırılmalar ve bunlara bağlı ihtiyaç fazlası alımın oluşturduğu talebin, Petkim'in de üreticisi olduğu ürün fiyatlarında global bir yükselişe yol açtığına dikkat çekerek, "Üretim maliyetlerinin bir önceki yıla göre yüzde 110 seviyelerinde arttığı, nafta fiyatlarındaki artışın da geçen yıla göre yüzde 60'ları bulduğu bir dönemde STAR Rafineri ile kesintisiz entegre üretimimiz, Petkim'de karlılığı yükselten bir diğer önemli etken oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Mammadov, söz konusu dönemde gerçekleşen 7 milyar 397 milyon liralık toplam cironun 2 milyar 649 milyon lirasının ticari satışlar olduğuna değinerek, "Elde ettiğimiz karlılığı öncelikli olarak şirketimizin borçluluk seviyesinin azaltılması hedefimizle uygun şekilde değerlendirerek kısa vadeli borçlarımızı yaklaşık 90 milyon dolar azalttık. Bu durum, net faiz masraflarımızı azalttığı için net karımıza da olumlu bir etki yaptı. Tüm bunlara ek olarak, aktif büyüklüğümüzü yüzde 23, öz kaynaklarımızı da yüzde 29 arttırarak finansal pozisyonumuzu güçlendirdik ve şirketimizin uzun vadeli değerinin artmasına önemli katkıda bulunduk." ifadelerini kullandı.

Bizim Toptan'dan 3,1 milyar TL'lik net satış
EKONOMİ
Bizim Toptan'dan 3,1 milyar TL'lik net satış

Türkiye'ye yönelik böyle operasyon çekiyorlar: Büyüme tahminini beş kez güncellemek zorunda kaldı
EKONOMİ
Türkiye'ye yönelik böyle operasyon çekiyorlar: Büyüme tahminini beş kez güncellemek zorunda kaldı

TOKİ Isparta'da 124 adet konut yaptıracak
EKONOMİ
TOKİ Isparta'da 124 adet konut yaptıracak
Abone Ol Google News
Kayıpların sayısı artıyor

Kayıpların sayısı artıyor

Sel, Kastamonu'da 62 Sinop'ta 15 Bartın'da da 1 can aldı.
83 milyar dolarlık ölü yatırım: Afgan ordusu

83 milyar dolarlık
ölü yatırım: Afgan ordusu

​ABD 'en az 3 ay' demişti 3 saat direnemediler.
Türkiyenin koronavirüs yoğunluk haritasında son durum belli oldu

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor

17 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Beklenen özür açıklaması geldi

Beklenen özür açıklaması geldi

Evinden sarı kırmızılı taraftarlara seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.