Ekonomi Petrol fiyatları Rus ekonomisini sarsmaya devam ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Petrol fiyatları Rus ekonomisini sarsmaya devam ediyor

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişeler sürerken, petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte Rus piyasaları da haftaya kayıplarla başladı.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir aşağı yönlü seyreden Moskova Borsası (MICEX), petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte haftanın ilk işlem gününde yüzde 4,2 kayıpla 2.234 puana geriledi. RTS endeksi de yüzde 6,2 azalarak 866 puana kadar geriledi.

  • Rus rublesi de dolar karşısında yüzde 1,6 değer kaybederek 81,2 seviyesine, avro karşısında yüzde 2 düşerek 87,1'e geriledi.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, piyasalardaki dalgalanmalara karşı bugün 13,7 milyar ruble (yaklaşık 168 milyon dolar) karşılığı dövizin satıldığı belirtildi.

BRENT PETROL 26 DOLAR SEVİYESİNDE

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 26,16 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 30,94 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 26,98 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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