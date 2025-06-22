Petrol tedarikinde Irak formülü

Türkiye ile Irak arasında uzun süredir diplomatik ve teknik düzeyde yürütülen enerji müzakereleri, bölgesel gelişmelerin de etkisiyle yeni bir ivme kazandı. Ancak bu iş birliğinin kalbinde yer alan Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı (ITP), yaklaşık iki yıldır faaliyette değil. Bu hattın yeniden devreye alınması için zaman daralırken, mevcut anlaşma da 2026 yılında sona erecek. Günlük 1.5 milyon varil taşıma kapasitesine sahip olan ITP, Mart 2023’ten bu yana devre dışı. Türkiye’nin hedefi ise bu hattı bir an önce tam kapasiteyle devreye almak ve Irak ile enerji ticaretini yeniden yapılandırmak.

Türkiye ve Irak, yalnızca mevcut hattın yeniden devreye alınmasını değil, aynı zamanda daha geniş bir enerji koridorunun inşasını da hedefliyor. Yeni önerilen hat, Basra’dan kuzeye Haditha’ya, oradan da Türkiye’nin güneydoğusundaki Silopi’ye kadar uzanacak. Bu güzergah, mevcut siyasi ve güvenlik hassasiyetlerini gözeterek, Irak’ın kuzeyindeki federal bölgelere minimum temas edecek şekilde tasarlandı. Silopi’den Ceyhan’daki ihracat terminaline kadar olan hat zaten faaliyette. Ancak yetkililer, bu hattın Basra sahalarına doğrudan bağlantısı olmadığı sürece günlük 1.5 milyon varillik kapasitesine ulaşamayacağını ifade ediyor. Ocak 2025’te imzalanan Basra-Haditha hattı anlaşmasıyla bu kapasitenin günlük 2.25 milyon varile çıkarılması öngörülüyor. Bu da yıllık 30 milyar dolar ticarete denk geliyor. Enerji iş birliğinin bir diğer önemli ayağı da doğal gaz. Türkiye’nin kapasitesi, Irak'a yıllık 5 milyar metreküp doğal gaz ulaştırabilecek kapasitede. Uzun vadede plan, Irak doğal gazını Avrupa’ya ulaştırmak da hedefleniyor.