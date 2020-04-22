Ekonomi Petrolde bumerang etkisi Tarihte görülen en düşük seviyeye geriledi
DÜNYA EKONOMİSİ

Petrolde bumerang etkisi: Tarihte görülen en düşük seviyeye geriledi

Fazla arz, kononavirüsün ekonomilerde yaşattığı aşırı durgunlukla birleşince, ABD petrolünün varil fiyatı sıfırlandı. ABD’li üreticilerin elinde kalan Batı Teksas türü petrolün varil fiyatı, Mayıs vadeli kontratlarda eksi 37.63 dolara kadar düştü. Bu tarihte görülen en düşük seviye oldu. Brent petrolün varili de %21’lik kayıpla 18 dolara indi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD’nin Suudi Arabistan’ı da yanına alarak Rusya ve İran’ı petrol fiyatları üzerinden sıkıştırma planı, bumerang gibi döndü dolaştı kendisine vurdu. Yüksek üretim ve fazla arz, kononavirüsün ekonomilerde yaşattığı aşırı durgunlukla birleşince, ABD petrolünün varil fiyatı sıfırlandı. Önceki gün tarihi bir şok yaşayan ABD petrol üreticilerinin elinde kalan Batı Teksas türü petrolün varil fiyatı, Mayıs vadeli kontratlarda eksi 37 dolara kadar düştü. Bu tarihte görülen en düşük seviye oldu.

18 DOLARA GERİLEDİ

Petrol talebindeki çöküşte; korona kaynaklı durgunluk ve dünyanın en büyük üreticileri arasındaki fiyat savaşının piyasayı arza boğmasının yanısıra, depolama kapasitelerinin dolması da etkili oldu. ABD'de bazı rafineriler kendi tesislerinde yer kalmadığı için tanker kiralayıp petrolü gemilerde depolamaya başladı. Önceki gece ABD’de petrolün; üreticinin elinde kalması, dün piyasaların açılmasıyla küresel çapta ikinci bir petrol çöküşüne dönüştü. Brent petrolün varili yüzde 21’lik kayıpla 18 dolara inerken, bu geri çekilme Şubat 2002'den bu yana görülen en düşük seviye oldu.

KISMA İŞE YARAMADI

Dünya genelinde hızla yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentilerinde ve petrol tüketimindeki zayıflamanın önüne geçmek için atılan adımlar yetersiz kalıyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler 1 Mayıs'tan itibaren toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı almıştı. Rusya da petrol fiyatlarındaki düşüşü endişeyle takip ediyor. Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün spekülatif olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Duruma ilişkin kıyamet senaryosu yazmaya gerek yok" dedi.

  • TRUMP UMUDU KORUYOR
  • ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki ham petrol fiyatlarının sıfır doların altına düşmesini, korona salgını nedeniyle alınan tedbirlerin aşırılığına bağlıyor. Trump, önceki gün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu düşüşün nedeni, kimsenin şu anda araba kullanmaması. Fabrikalar, iş yerleri kapalı. ABD olarak, stratejik petrol rezervimize 75 milyon varil petrol alacağız. Şu anda 75 milyon varil alacak kapasitemiz var. Şimdi petrol almanın tam zamanı” dedi.
  • KÖRFEZ'DE PETROL YASI
  • Ham petrol fiyatlarının yerle bir olması; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Kuveyt gibi ekonomisi petrole dayalı ülkelerin kâbusu oldu. Körfez ülkelerinin hisse senedi piyasaları petrol fiyatlarındaki tarihi çöküşle geriledi. Abu Dhabi'de gösterge endeks yüzde 3.1 ile düşüşe öncülük etti. Suudi Arabistan borsası yüzde 1.5 düşerken petrol devi Saudi Aramco'nun hisseleri yüzde 3.5 ile düşüşe öncülük etti.

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