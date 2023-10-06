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Ekonomi

Petrolde son yedi ayın en büyük haftalık kaybı

Petrol fiyatları, küresel ekonomiye ilişkin endişelerin talep görünümünü gölgelemesi, emtiaların ABD dolarındaki kazançlar ve tahvil getirilerindeki artış nedeniyle sarsılmasıyla Mart ayından bu yana en büyük haftalık düşüşünü gerçekleştirdi.

10:28 . 6/10/2023 الجمعة
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

ABD ham petrolü, Perşembe günü Ağustos sonundan bu yana en düşük seviyede kapattıktan sonra varil başına 83 dolara doğru yükseldi. ABD ham petrol göstergesi Çarşamba ve Perşembe günkü derin kayıplarla hafta boyunca neredeyse yüzde 9 düştü.


Petrol, ABD'de benzin tüketimine ilişkin zayıf verinin yanı sıra motor yakıtı stoklarındaki artışın ardından bu hafta değer kaybetti. Goldman Sach endişelerin abartıldığını söylese de, bu durum fiyatlarda daha önce görülen artışın ürün talebini yok edip etmediğine dair bir tartışmayı ateşledi.


Mizuho Bank Asya Ekonomi ve Strateji Başkanı Vishnu Varathan, "Enflasyonun hane bütçeleri üzerindeki erozyonu giderek arttığı için benzin talebindeki düşüş şaşırtıcı değil" dedi ve tedariklerin de kısıtlı olduğunu ekledi.

Üçüncü çeyrekte OPEC+ liderleri Suudi Arabistan ve Rusya'nın arzı kısması ve stokların düşmesiyle yükselen ham petrolün yükselişi, makroekonomik endişelerin artmasıyla son bir buçuk haftada tersine döndü. Yine de hem Moskova hem de Riyad, yıl sonuna kadar üretim kesintilerine olan bağlılıklarını teyit ederken, Suudi Arabistan da resmi satış fiyatlarını artırdı.



Ticaret Bakanı Bolat: Spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk ortadan kaldırıldı
Ticaret Bakanı Bolat: Spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk ortadan kaldırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TRT Haber canlı yayınında otomotiv piyasası denetimleri ve gündeme ilişkin soruları cevaplıyor. Bolat, ''Yasaklarda uymayanlara ciddi para cezaları uyguladık. Spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk ortadan kaldırıldı. Fiyatlar 2. el araçlarda yüzde 15, sıfır araçta yüzde 20 düştü'' ifadelerini kullandı. 'Emlak fiyatları da düşecek' diyen Bolat, ''Piyasayı köpürten fiyat artışlarıyla ilgili denetimlerimiz sürüyor'' açıklamasında bulundu. Fahiş kira artışıyla mücadelenin de sürdüğünü belirten Bolat, ''Konut fiyatlarında düşüş eğilimi sürecek. Bir ekip kurduk, ilanları takip edip kontrollerini yapıyoruz. Fiyatların yıl sonuna kadar daha da düştüğünü göreceğiz'' dedi.


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