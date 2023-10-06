Petrolde son yedi ayın en büyük haftalık kaybı

Petrol, ABD'de benzin tüketimine ilişkin zayıf verinin yanı sıra motor yakıtı stoklarındaki artışın ardından bu hafta değer kaybetti. Goldman Sach endişelerin abartıldığını söylese de, bu durum fiyatlarda daha önce görülen artışın ürün talebini yok edip etmediğine dair bir tartışmayı ateşledi.

Mizuho Bank Asya Ekonomi ve Strateji Başkanı Vishnu Varathan, "Enflasyonun hane bütçeleri üzerindeki erozyonu giderek arttığı için benzin talebindeki düşüş şaşırtıcı değil" dedi ve tedariklerin de kısıtlı olduğunu ekledi.

Mizuho Bank Asya Ekonomi ve Strateji Başkanı Vishnu Varathan, "Enflasyonun hane bütçeleri üzerindeki erozyonu giderek arttığı için benzin talebindeki düşüş şaşırtıcı değil" dedi ve tedariklerin de kısıtlı olduğunu ekledi.

Üçüncü çeyrekte OPEC+ liderleri Suudi Arabistan ve Rusya'nın arzı kısması ve stokların düşmesiyle yükselen ham petrolün yükselişi, makroekonomik endişelerin artmasıyla son bir buçuk haftada tersine döndü. Yine de hem Moskova hem de Riyad, yıl sonuna kadar üretim kesintilerine olan bağlılıklarını teyit ederken, Suudi Arabistan da resmi satış fiyatlarını artırdı.