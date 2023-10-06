Petrolde son yedi ayın en büyük haftalık kaybı

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ABD ham petrolü, Perşembe günü Ağustos sonundan bu yana en düşük seviyede kapattıktan sonra varil başına 83 dolara doğru yükseldi. ABD ham petrol göstergesi Çarşamba ve Perşembe günkü derin kayıplarla hafta boyunca neredeyse yüzde 9 düştü.
Petrol, ABD'de benzin tüketimine ilişkin zayıf verinin yanı sıra motor yakıtı stoklarındaki artışın ardından bu hafta değer kaybetti. Goldman Sach endişelerin abartıldığını söylese de, bu durum fiyatlarda daha önce görülen artışın ürün talebini yok edip etmediğine dair bir tartışmayı ateşledi.
Üçüncü çeyrekte OPEC+ liderleri Suudi Arabistan ve Rusya'nın arzı kısması ve stokların düşmesiyle yükselen ham petrolün yükselişi, makroekonomik endişelerin artmasıyla son bir buçuk haftada tersine döndü. Yine de hem Moskova hem de Riyad, yıl sonuna kadar üretim kesintilerine olan bağlılıklarını teyit ederken, Suudi Arabistan da resmi satış fiyatlarını artırdı.