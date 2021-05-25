Ekonomi Piri Reis Üniversitesi 37 öğretim üyesi alacak
BASIN İLAN

Piri Reis Üniversitesi 37 öğretim üyesi alacak

Piri Reis Üniversitesi, 37 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 25 Mayıs'ta resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Piri Reis Üniversitesi 37 öğretim üyesi alacak
Piri Reis Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve “Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları”nın ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır.

İlanın Resmî Gazete’de yayınlanma tarihi ilk başvuru tarihidir. Son başvuru tarihi: İlanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden 15 gün sonradır.

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