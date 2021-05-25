Piri Reis Üniversitesi 37 öğretim üyesi alacak

Dünya

İsrail basını katliamı itiraf etti: Haaretz gazetesinden 'öldürülen Gazzeli çocuklar' manşeti

İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda katliam yapıldı, 67'si çocuk 253 kişi hayatını kaybetti. Her fırsatta katliamı reddeden İsrail basını, bu kez ülke gündemine oturan bir habere imza attı. Ülkenin en çok okunan gazetesi Haaretz, bugünkü birinci sayfasında, Gazze'deki son İsrail saldırılarında şehit olan 67 Gazzeli çocuğun fotoğraflarını "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli budur" başlığıyla yayınladı. 67 çocuğun isim ve fotoğraflarına tek tek yer verilen manşet, büyük tartışmalara neden oldu.