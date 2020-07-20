Piyasalar pandemi öncesine döndü: Banka ve kredi kartları ile satışlar tekrardan hızlandı

Türkiye’de duraklama dönemini geride bırakan sektörler, ‘yeni normal’ süreciyle birlikte gücünü geri kazanmays başladı. Piyasalardaki koronavirüs etkisini Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB) verilerinden yola çıkarak incelediklerini belirten İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “POS cihazlarının hızlı çalıştığını, harcamaların pandemi öncesine döndüğünü gördük” dedi. İTO, 13 Mart ve 10 Temmuz ile başlayan haftalarda kartla yapılan harcamaları ‘TCMB Banka Kartı ve Kredi Kartı Harcama Tutarları’na göre karşılaştırdı. Yapılan açıklamada, 10 Temmuz itibarıyla 19 sektörün 12’sinde banka ve kredi kartları ile satışlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisinin geride kaldığı açıklandı.

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ELEKTRONİK HARCAMASI YÜZDE 47 ORANINDA ARTTI

Araştırmaya göre, tüketicilerin kartla yaptıkları harcamalar elektronik eşya ve bilgisayarda yüzde 47 artarken, müteahhit işlerinde artış yüzde 33, mobilya ve ile yapı malzemeleri, hırdavat, nalburiyede ise yüzde 27 yükseldi. Harcama kalemlerini yüzde 24 artışla araç kiralama, yüzde 22 artışla araç satış/yedek parça ve yüzde 14 artışla doğrudan pazarlama izledi. Market ve alışveriş merkezleri, bireysel emeklilik, hizmet sektörleri, kuyumcular, yemek, sağlık-sağlık ürünleri-kozmetik, eğitim-kırtasiye-ofis malzemeleri harcamaları da pandemi öncesi seviyeye hızla yaklaşıyor. Salgınla geçen son 4 ayda, kartla harcamada internet alışverişinin payı da yüzde 24’ü geçti.

TÜKETİCİ TEMASSIZ ÖDEMEYE ALIŞTI

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, banka kartı ve kredi kartları ile yapılan harcama tutarlarının, tüketici davranışlarındaki sektörel talep değişimleri konusunda ipuçları verdiğini belirtti. Avdagiç, “Pandemi sürecinde gördük ki artık hemen herkes bankadan nakit para çekmeden, adeta 5 lirayı bile kartla temassız olarak ödemek istiyor. 10 kişiden en az 7’si kasada cüzdanından para değil, banka ya da kredi kartını çıkarıyor. Bu sebeple kartla harcama tutarları piyasalar için çok önemli bir veri” ifadelerini kullandı. Üyelerinden kartla alışverişin giderek yaygınlaştığı yönünde geri bildirimler aldıklarını belirten Avdagiç, “Sektörlerin Kovid-19 etkisinden ne kadar çıktığını inceledik. POS cihazlarının pandemi öncesine döndüğünü gördük” dedi.

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NORMALLEŞMEYLE ESKİ SEVİYE AŞILIR

Salgının başladığı 13 Mart haftasında kartla yapılan her 100 liralık harcama tutarının 10 Temmuz haftasında kaç liraya indiğini ya da çıktığını incelediklerini aktaran Avdagiç, “Birçok sektörümüzde kartla alışverişte pandemi öncesi seviyenin üzerine çıkıldığını memnuniyetle gördük” dedi. POS cihazlarındaki trafiğin pandemi öncesine dönüş sinyali verdiğinin altını çizen Şekib Avdagiç, “Bazı sektörlerimiz ise eski seviyelerine yaklaşmaya çalışıyor. Normalleşmeyle bu sektörlerde eski seviyenin yakalanacağını, hatta aşılacağını düşünüyoruz”ifadelerini kullandı.