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Ekonomi Piyasalarda erken bayram
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Piyasalarda erken bayram

Türkiye’de piyasalar bayram öncesi haftayı moralle tamamladı. Salı gününden bu yana gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL, dolar karşısındaki yükseliş eğilimini haftanın son işlem gününde de sürdürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Haftalardır 6’nın altına inmemekte direnen dolar/TL’deki psikolojik eşik kırıldı. Önceki gün 5,90’ın altını gören dolar/TL seviyesi, dün 5,8324'e kadar indi. Avro da 6,53 TL dolaylarına kadar indi.

TL POZİTİF AYRIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın G-20 zirvesinde özel bir görüşme yapabileceği haberi fiyatlamada etkili oldu. Diğer gelişen ülke paraları ABD - Çin kaynaklı ticaret savaşı endişeleriyle dolar karşısında değer kaybederken TL pozitif ayrıştı. Bununla birlikte ABD ile ilişkilerdeki S-400 kaynaklı gerilimin tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı seçimi sonrasına ertelenebileceğinin getirdiği iyimser hava kendini Borsa İstanbul’da da hissettirdi.

BORSA HAFTALIK YÜZDE 5,2 YÜKSELDİ

Geçtiğimiz hafta 83 bin 675 puana kadar gerileyen Borsa İstanbul Ulusal 100 Endeksi (BIST-100), haftaya boyunca yükseliş eğilimini sürdürdü. Geçen haftayı 86 bin 72 puandan kapatan endeks, önceki günü ise 90 bin puanın üzerinde tamamladı. Dün açıklanan ilk çeyrek büyüme verisinin etkisiyle sabah saatlerinde bir miktar gerilese de BIST-100, haftanın son gününü yüzde 0,64 kazançla 90.590 puandan tamamladı. Böylece Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri de geçen hafta ortalama yüzde 5,2 yükseldi.

Borsa günü yükselişle tamamladı
EKONOMİ
Borsa günü yükselişle tamamladı
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