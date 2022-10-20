Ekonomi Piyasaların gözü faiz kararında 100 baz puan indirim bekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Piyasaların gözü faiz kararında: 100 baz puan indirim bekleniyor

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına odaklanırken, AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ise politika faizinin yüzde 12'den yüzde 11'e indirileceğini öngörüyor.

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Haber Merkezi AA
Piyasaların gözü faiz kararında: 100 baz puan indirim bekleniyor
Foto/arşiv

Küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon endişelerinin yeniden ön plana çıkması ile hafta başından bu yana güçlü seyreden risk iştahının terse döndüğü gözlenirken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise yoğun veri gündemi takip edilecek.

Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 artışla 3.880,34 puandan tamamlayarak kapanış rekoru tazeledi.

Dolar/TL ise dün günü yüzde 0,06’lık düşüşle 18,5751'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyrine devam ederek 18,5860‘tan işlem görüyor.

  • Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişeleri ile yükselen tahvil faizlerinin, risk iştahının terse dönmesine neden olduğunu söyledi.

100 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENİYOR

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 12'den yüzde 11'e indirileceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 9 oldu. TCMB, ağustos ayının ardından eylülde de politika faizini 100 baz indirerek yüzde 12'ye çekmişti.

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