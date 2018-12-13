Piyasaların gözü Merkez'de: Saat 14:00'te açıklanacak

Son toplantısında politika faizini yüzde 24'te sabit tutan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün faiz kararı için yeniden toplanıyor.
Değişiklik beklenmiyor
AA Finans’ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) değişiklik beklemiyor.
- 25 Ekim’de gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizinde değişiklik yapılmayarak yüzde 24,00 seviyesinde sabit bırakılmıştı.
Enflasyonun düşmesi etkili olmuştu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Aralık’ta açıklanan rakamlara göre enflasyon, kasım ayında yüzde 1,44 gerileyerek, yıllık bazda yüzde 21,62 olmuştu. Enflasyonda yaşanan bu gerilemenin ardından dolar kurunda artış yaşanmıştı. Kurda yaşanan bu artışta TCMB'nin faiz indirimlerini tahminlerden erken, belki de 13 Aralık'taki ilk toplantısında gündeme alabileceği beklentisi de etkili olmuştu.