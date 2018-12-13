Ekonomi Piyasaların gözü Merkezde Saat 1400te açıklanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

Piyasaların gözü Merkez'de: Saat 14:00'te açıklanacak

Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını bugün gerçekleştirecek. Bir önceki toplantıda faizleri sabit tutan Merkez Bankası'nın Aralık ayı toplantısında da faizlerde değişiklik yapmaması bekleniyor.

Yeni Şafak
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya

Son toplantısında politika faizini yüzde 24'te sabit tutan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün faiz kararı için yeniden toplanıyor.

Değişiklik beklenmiyor

AA Finans’ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) değişiklik beklemiyor.

  • 25 Ekim’de gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizinde değişiklik yapılmayarak yüzde 24,00 seviyesinde sabit bırakılmıştı.

Enflasyonun düşmesi etkili olmuştu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Aralık’ta açıklanan rakamlara göre enflasyon, kasım ayında yüzde 1,44 gerileyerek, yıllık bazda yüzde 21,62 olmuştu. Enflasyonda yaşanan bu gerilemenin ardından dolar kurunda artış yaşanmıştı. Kurda yaşanan bu artışta TCMB'nin faiz indirimlerini tahminlerden erken, belki de 13 Aralık'taki ilk toplantısında gündeme alabileceği beklentisi de etkili olmuştu.

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