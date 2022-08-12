​Piyasayı bozan hizaya gelecek: 2,7 milyar lira ekonomik fayda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Devlet Su İşleri tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralin açılış töreninde Tarım Kredi Kooperatiflerinin büyükbaş ette yüzde 30-35 indirimle satışa başlayacağını müjdeledi. Türkiye’nin sınırlı su kaynaklarını en verimli şekilde kullanacak yatırımları hızla yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini anlatan Erdoğan, “Ülkemizi 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere kavuştururken aklımızda ve gönlümüzde hep daha büyük hedefler vardır. Hamdolsun, eğitimden sağlığa, güvenlikten sanayiye, enerjiden ulaştırmaya, her alanda kalkınmanın altyapısını önemli ölçüde tamamladık. Şimdi sıra asıl hedeflerimizde yani 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte” dedi.

BUNLARIN AKLI BUNU ALMAZ

18 Mart Çanakkale Köprüsü inşasına başlarken kendileriyle dalga geçildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Bunların aklı bunu almaz, havsalası bunları almaz. Aynı şeyi Şanlıurfa-Adıyaman Nissibi Köprüsü’nde yaptık. Bunlar kalkacak da Şanlıurfa ile Adıyaman’ı Nissibi Köprüsü’yle buluşturacak? Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Niye? Çünkü bunlar, medeniyet denildiği zaman sadece İstanbul, İzmir, Ankara’yı anlıyor. Ama biz ne dedik yola çıktığımızda, dedik ki batıda ne varsa, doğuda, güneydoğuda da o olacak. Eğitimden sağlığa hepsinde olacak.”

TALİMAT VERDİM

Tarım Kredi Kooperatiflerine talimat verildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, Tarım Kredi Kooperatifleri talimatı aldı. Bundan böyle koyun-kuzu etinde yüzde 25 indirim, bunu başlattık. Ve sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanıyla da konuştum. Bakanım da zaten gerekenleri konuştu. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi bir indirimle onların da satışına başlayacağız. Tabii ülkemizin her yerinde malum koyun, kuzu geçerli değil. Mesela Karadeniz’de daha çok büyükbaş makbuldür. Şimdi oralarda büyükbaşın kesiminden piyasaya sürdüğümüzde hele hele yüzde 30-35 gibi bir indirim başlatınca benim vatandaşım ona da ne yapacak? Alışacak. Bu, piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek.”

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SÜRATLE İNDİRİM GELECEK

Erdoğan, özel sektördeki marketlerin yanı sıra Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesinde 1300 marketin bulunduğuna işaret etti. Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde sadece et ürünlerinde değil farklı ürünlerde de indirim yapılacağını ifade eden Erdoğan, “Tarım Kredi, şeker, buğday, un, zeytinyağı, ayçiçeği yağı gibi diğer ürünlerinde, özellikle 30-40 çeşit üründe de süratle indirime gidecek. Talimatımız şu, sen kar amacıyla çalışmayacaksın sadece başa baş noktasında benim vatandaşımı koruyacaksın. Şimdi Tarım Kredi Kooperatifi de bu amaçla çalışmalarını hızlandıracak” diye konuştu.

Avrupa Türkiye’ye karşı riyakar

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. İletişim Başkanı Altun, iki saat süren toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Buna göre, Kurul üyeleri, Avrupa Birliği üyelik sürecinden terörle mücadele ve sığınmacı konularına, Avrupa’nın Türkiye’ye karşı sergilediği tutarsız, haksız, adaletsiz ve riyakar tutuma işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise toplantıda Avrupa’da Türkiye aleyhtarı siyasi ve sosyal alerjinin çok derin tarihi kökleri olduğunu belirterek Avrupa’nın etnik ve dini fanatizmini demokrasi, insan hakları, özgürlükler gibi kavramların arkasına saklanarak sergilediğini vurguladı.

Yıllık 2,7 milyarlık katkı

Hidroelektrik potansiyelini daha hızlı harekete geçirmek için 2003 yılında özel sektörün bu alandaki yatırımlarının önünü açarak tarihi bir adım attıklarını anımsatan Erdoğan, şunları söyledi: “Böylece hidroelektrik üretim kapasitemizi kısa sürede 2,5 kat artırarak 44 milyar kilovatsaatten 110 milyar kilovatsaate çıkardık. Hali hazırda ülkemizin toplam kurulu gücünün üçte birini hidroelektrik oluşturmaktadır. Bir başka ifadeyle ülkemizde yanan her 3 lambadan birinin elektriği, su kaynaklarımızdan gelmektedir. Bugün dünyada 9’uncu sırada yer aldığımız hidroelektrik gücümüze, 34 yeni tesis daha kazandırıyoruz. Kamu özel sektör iş birliğiyle 20 farklı ilimizde faaliyete geçecek 34 hidroelektrik santralimiz, 653 kilovatsaat kurulu güce ve yıllık 2,3 milyar kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahiptir. Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller ülkemize yıllık 2,7 milyar lira ekonomik fayda sağlayacaktır. Kendilerini 6 yılda amorti edecek hidroelektrik santrallerimiz ardından uzun yıllar boyunca ekonomimize katma değer sağlamaya devam edecektir.”

Laf üretmedik iş ürettik

Erdoğan, son 20 yılda ülkeye, bugün açılışını yapacaklarıyla birlikte 605 yeni hidroelektrik santrali kazandırmak ve toplam rakamı 730’a çıkarmakla gurur duyduklarını dile getirdi. Kendi hükümetlerinden önce bu sayının sadece 125 olduğunu da hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti: “Sulama ve içme suyu amaçlı olanlarla birlikte şimdi toplam baraj sayımız 930’u bulmuştur. Laf üretmedik, iş ürettik. Durmadık, yan gelip yatmadık. Bay Kemal gibi musluk açma töreni yapmadık, biz bu işleri yaptık. Bir de Kağıthane’de ‘temel atmama töreni’ yapıyorlar, ne günlere kaldık.”

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Şimdi biz güçlüyüz

Enerjide yapılan atılımlara dikkati çeken Erdoğan, “Doğal gazı çıkardığımız andan itibaren tüm bölgede havanın nasıl değiştiğini de göreceksiniz” dedi. Mersin’deki Taşucu Limanı’ndan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’ni ilk görev yerine uğurladıklarını anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fakat Yunanistan çok rahatsız olmuş, ‘Erdoğan ne yapıyor.’ demiş. Erdoğan bir şey yapmıyor, görevini yapıyor. Bu gemi dünyada ilk, öyle bir sondaj gemisi. Biz yıllarca paramızla sondaj yaptıracak gemi kiralayamazdık ama şimdi 4 sondaj gemimiz, iki sismik araştırma gemimiz var, şimdi biz güçlüyüz."