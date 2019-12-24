Ekonomi Pladisin en parlak fikirler yarışmasına başvurular başladı
İŞ DÜNYASI

Pladis'in en parlak fikirler yarışmasına başvurular başladı

Yıldız Holding’in atıştırmalık şirketi pladis’in üniversiteliler için düzenlediği en parlak fikirler yarışması bizz@kampüs’e başvurular başladı. Öğrenciler, 26 Ocak 2020 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Bu yıl projeler Ülker Halley için hazırlanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pladis Türkiye İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli
Pladis Türkiye İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli

Her yıl farklı bir Ülker markasıyla üniversite öğrencilerinin yenilikçi pazarlama fikirlerini sunmalarına olanak tanıyan “bizz@kampüs” yarışmasında başvuru süreci başladı.

Üniversiteliler 26 Ocak 2020’ye kadar Ülker’in en sevilen markalarından “Halley” için geliştirecekleri fikirle başvuru yapabilecek.

Üniversite 3 ve 4. sınıf ile yüksek lisans öğrencilerinin, 2 veya 3 kişilik takımlarla katılabildiği bizz@kampüs’te öğrenciler ekip çalışması, yenilikçi fikir geliştirme, projeyi tüm adımlarıyla planlama ve sunum yapma gibi konularda deneyim kazanacaklar. Bu yıl 9. kez gerçekleştirilecek yarışmaya bugüne kadar 30 bine yakın öğrenci, oluşturdukları 10 bine yakın takımla katıldı.

Geçtiğimiz yıl 157 farklı üniversiteden bini aşkın farklı takım adına 2 bin 314 öğrencinin katıldığı yarışmada, birincilik Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden oluşan Aurora takımının olmuştu. Yarışmada ilk 3’e giren takımlara sırasıyla, 20 bin TL, 15 bin TL ve 10 bin TL’lik ödüller verilmesinin yanı sıra pladis’te uzun dönem staj yapma ve işe başlama fırsatı da sağlanıyor.

Öğrenciler, başvurularını www.bizzkampus.com adresinden yapabiliyor. “Öğrencilerimiz için yepyeni bir deneyim ortamı sağlıyoruz” Yarışmayla ilgili kısa bir değerlendirme yapan pladis Türkiye İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, “bizz@kampüs’ün her geçen yıl daha da artan bir ilgi görmesi bizi son derece mutlu ediyor. Geçtiğimiz yıl öğrencilerimiz Ülker Oneo için son derece etkileyici fikirlerle karşımıza çıktılar. Bu yıl ise Ülker’in en sevilen markalarından biri olan, yıllardır değişmeyen lezzetiyle gönüllere taht kuran Halley için yepyeni fikirlerle karşılaşmayı umuyoruz.

bizz@kampüs’te öğrencilerimizle girdiğimiz etkileşim, gerek bizler gerekse gençlerimiz için sıra dışı bir deneyim oluyor. Biz gençlerle yakın çalışmaktan, onlara kendimizi tanıtmaktan ve onları tanımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Umarım 9. yılına giren bizz@kampüs’te, gençlerimiz yaşam boyunca yararlanacakları deneyimler kazanacakları verimli bir çalışma dönemi geçirirler” diye konuştu.

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