Ekonomi Plastiğin karında var geri dönüşümünde yok
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Plastiğin kârında var geri dönüşümünde yok

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu depozito uygulaması başladığında özellikle marketlerin buna uyması gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 2021’de uygulamaya geçileceğini bildirdiği zorunlu depozito uygulaması geri dönüşüm ile kazanımda atılacak en sağlam adımlardan birisi. Çevremize ve ekonomimize çok büyük katkı sağlayacak olan bu uygulamaya özellikle yerel ve ulusal zincir marketler muhakkak uymalı. Halen birçok depozitolu ürünü almayı reddeden zincir marketler var. Bu zorunluluk ile herkes dönüşüm bilincine katkı sağlamalı” dedi.

Bendevi Palandöken

ZİNCİR MARKETLER İÇİN UYARI

Ulusal ve yerel zincir marketlerin depozitolu ürünleri geri almadığını hatırlatan Palandöken, “Zorunlu depozito uygulaması başladığında buna en çok ulusal ve yerel zincir marketlerin katkı sağlaması gerekiyor. Çünkü şu anda ürün depozitolu olduğu halde şişeyi geri kabul etmiyorlar. O şişenin kârını alırken varlar fakat geri kazanımında yoklar. Bakkal ve market esnafımız depozitolu ürünü zaten alıyor. Uygulama zorunlu hale geldiğinde en özverili katkıyı esnafımız sağlayacak” şeklinde söyledi.

DOĞAYA VERDİĞİ ZARAR ÇOK BÜYÜK

  • Depozito uygulamasıyla çevreye ve sağlığımıza verilen zararın azalacağına dikkati çeken Palandöken, “Ülkemiz yalnızca geçtiğimiz yıl 439 bin 909 ton plastik ithal etti. Kendi atıklarımızı dönüştürme oranımızı artırdığımızda plastik ithalatı da çok büyük oranda düşecek. 2021’de başlayacak zorunlu depozito uygulaması ekonomimize büyük katkı sağlayacak. Ücretli poşet uygulamasıyla plastik poşet kullanımında görülen büyük azalmayı, cam ve plastik atıkların geri dönüşümde artış olarak da görmeliyiz” ifadelerini kullandı.

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