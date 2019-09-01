Plastiğin kârında var geri dönüşümünde yok

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 2021’de uygulamaya geçileceğini bildirdiği zorunlu depozito uygulaması geri dönüşüm ile kazanımda atılacak en sağlam adımlardan birisi. Çevremize ve ekonomimize çok büyük katkı sağlayacak olan bu uygulamaya özellikle yerel ve ulusal zincir marketler muhakkak uymalı. Halen birçok depozitolu ürünü almayı reddeden zincir marketler var. Bu zorunluluk ile herkes dönüşüm bilincine katkı sağlamalı” dedi.

Bendevi Palandöken

ZİNCİR MARKETLER İÇİN UYARI

Ulusal ve yerel zincir marketlerin depozitolu ürünleri geri almadığını hatırlatan Palandöken, “Zorunlu depozito uygulaması başladığında buna en çok ulusal ve yerel zincir marketlerin katkı sağlaması gerekiyor. Çünkü şu anda ürün depozitolu olduğu halde şişeyi geri kabul etmiyorlar. O şişenin kârını alırken varlar fakat geri kazanımında yoklar. Bakkal ve market esnafımız depozitolu ürünü zaten alıyor. Uygulama zorunlu hale geldiğinde en özverili katkıyı esnafımız sağlayacak” şeklinde söyledi.

DOĞAYA VERDİĞİ ZARAR ÇOK BÜYÜK