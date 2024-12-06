Pluxee ve Pazarama'dan esnek ve özgür online alışveriş deneyimi sunan iş birliği

Pazarama ile yaptıkları iş birliğinin sunduğu esneklik sayesinde yeni yıl döneminde daha çok çalışanı mutlu edeceğine değinen Pluxee Türkiye Satış Genel Müdür Yardımcısı Koray Bozkurt; “Markaların güvenilir iş ortağı olarak müşterilerimizi, onların çalışanlarını anlamak ve ihtiyaçları doğrultusunda çözümler sunarak onları mutlu etmek konusunda desteklemeyi çok önemsiyoruz. Çalışan deneyimini iyileştirmeyi öncelik edinen bir marka olarak hayata geçirdiğimiz iş birlikleriyle hem tüketicilere hem de firmalara avantajlar sağlamayı hedefliyoruz. E-ticaretin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün hacmi büyüyor. Özellikle yeni yıl gibi özel dönemlerde tüketicilerin harcama alışkanlıkları ve alışveriş tercihleri değişiklik gösterirken online alışveriş tüketiciler tarafından yoğunlukla tercih ediliyor. Araştırmalara baktığımızda, e-ticaret platformlarının %34 ile çalışanlar tarafından hediye çeklerinin kullanımında en çok tercih edilen ikinci alan olduğunu gözlemliyoruz. Biz de Pluxee olarak, tüketicilerin tercihlerini yakından takip ediyor ve sunduğumuz ürün ve hizmetleri de bu doğrultuda geliştiriyoruz. Pazarama ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de çalışanlar tarafından en çok tercih edilen giyim, aksesuar ve elektronik gibi birçok kategoriyi kapsaması nedeniyle çok önemli. Özellikle İş Bankası çalışanlarının ihtiyaçlarını adresleyen onlara özel tasarladığımız çözümler ile iş birliğimizi daha da derinleştiriyoruz. Yılbaşı döneminde çalışanlarına hediye vermek isteyen firmalar için önemli bir alternatif sunduğuna inandığımız bu iş birliğini büyüterek devam ettirmek bizim için çok kıymetli” dedi.