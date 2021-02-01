Portakal satışı yapılacak

Hayat

Roket gençler

Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin kurduğu, “1,5 Adana Roket Takımı” üç yıldır başarı hikayesi yazıyor. Hayalleri uzay üssünde çalışmak olan mucit gençler, geçen yıl Teknofest’te 600 takım arasından 2’nci oldu. Hedefleri bu yıl birinci olmak. Takım kaptanı Ali Kaya, “Roketlerimiz 3 metre uzunluğunda 20 bin fite (6 KM) kadar uçuyor” dedi.