Ekonomi Portakal satışı yapılacak
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Portakal satışı yapılacak

Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğü, portakal satış ihalesinde bulunacağını duyurdu. Açık arttırma usulü yapılacak ihale, 18 Şubat'ta başlayacak. Fiyatlar uygun görülmediği takdirde 25 Şubat'ta tekrar edilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 2021 yılı istihsali 15.920 ağaç portakal (tahmini 1.925.000 kg.) toplama işi müşteriye ait olmak üzere götürü olarak açık artırma usulü ile satılacak.

  • İhale 18 Şubat 2021 günü saat 14.00’te İşletme Merkezinde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatların uygun görülmediği takdirde ihale 25 Şubat 2021 günü aynı şartlarda tekrar edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünün ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız

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