Portakalın fiyatını 1 liraya düşüren dedikodu!

Türkiye’de narenciye üretiminin yüzde 25’inin karşılandığı Kadirli ve Kozan ilçelerinde “portakalı soğuk vurdu” dedikodusu fiyatların düşmesine neden oldu.

Bu dedikodunun etkili olmasında havaların bu kış mevsimi Türkiye genelinde soğuk gittiğini belirten üreticiler soğukların Çukurova’da narenciyeyi etkilemediğini belirttiler.

1 TL'DEN SATILIYOR

Narenciyeyi soğuk vurdu dedikodusundan önce portakalın bahçede kilogramının 2 liradan satıldığını belirten narenciye üreticisi Hayrullah Kaya, şu anda bahçede portakalın kilogramının 1 TL’den satıldığını söyledi.

9 milyon narenciye ağacı var.

SOĞUK DEĞİL DEDİKODUSU VURDU

Soğuk vurmasında ve don olayında portakalın dalından düştüğünü suyunun çekildiğini ve aromasını kaybettiğini belirten üretici Kaya, “Ancak bu durum Çukurova’da yok. Bizi soğuk değil dedikodusu vurdu. Şu anda bu dedikodudan dolayı talep durdu. Fiyatlar da geri çekildi. Bizim bu portakallar gayet sulu aroması da yerinde” şeklinde konuştu.

9 MİLYON NARENCİYE AĞACI VAR!

Sadece Adana genelinde limon, portakal ve mandalinanın aralarında bulunduğu yaklaşık 9 milyon narenciye ağacı bulunuyor.

Narenciye ağaçlarından yaklaşık 7 milyon 500 bini meyve veriyor.

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