Portekiz haftada dört gün çalışma uygulamasına başladı: 100 şirket katılım gösterdi

Mayıs ayı enflasyon rakamları ile Temmuz zammı için 5 aylık zam oranı kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli ve memur maaşları için 1 veri kaldı. Yeni Meclis'te yasama dönemi başlarken Kabine de belli oldu. Gözler ekonomi alanındaki vaatlere çevrildi milyonlar, asgari ücrete yapılacak temmuz zammını bekliyor. Çok sayıda formül var masada. Uzmanlar, asgari ücretin en az 10 bin liranın üzerine çıkacağında hemfikir ama daha fazlası gündemde. Temmuz ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret brüt ve net rakamı ne olacak?