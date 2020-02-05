Ekonomi Poşetten sonra bu ürünlere de para verilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Poşetten sonra bu ürünlere de para verilecek

Yılbaşından itibaren devreye giren düzenleme kapsamında, poşetin yanı sıra lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya gibi ürünler için de verilecek geri kazanım katılım payı beyannamelerinin esasları belirlendi.

Haber Merkezi AA
Plastik poşetlerin ücretlendirilmesinden sonra kullanım oranı bir yılda yaklaşık yüzde 80 azalmıştı.
Plastik poşetlerin ücretlendirilmesinden sonra kullanım oranı bir yılda yaklaşık yüzde 80 azalmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çevre Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale gelen poşetler için geri kazanım katılım payı tahsil edilmeye başlanırken uygulamanın ikinci aşamasına bu yıl başında geçilmişti.

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1 Ocak'ta yürürlüğe girmişti

  • Lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç ile plastik, metal, cam ve ahşap ambalajlar için geri kazanım katılım payı tahsil edilmesi uygulaması 1 Ocak 2020'den itibaren başlamıştı. Tebliğde yapılan değişiklikle plastik poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için ise piyasaya sürenlerden ya da ithalatçılardan geri kazanım katkı payı alınacak.

Plastik poşet kullanımı yüzde 65 azaldı
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Plastik poşet kullanımı yüzde 65 azaldı

Buna ilişkin beyannameler kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğerleri için de üçer aylık dönemler halinde verilecek.

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