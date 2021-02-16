Ekonomi Preseli lif pamuk satışı yapılacak
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Preseli lif pamuk satışı yapılacak

Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, preseli lif pamuk satışı yapılacağını duyurdu. İhale, 2 Mart'ta başlayıp, satış şartnamesinde belirtilen hususlara bağlı kalmak şartıyla satışa çıkarılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye işletmesi 2020 ,2019 ve 2018 yılı üretimi olan ilanda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı, ihale tarihi ile ihale saati yazılı muhtelif standartlardaki preseli lif pamuklar 02/03/2021 tarihinde Salı günü saat 14.00’den itibaren, satış şartnamesinde belirtilen hususlara bağlı kalmak şartıyla satışa çıkarılıyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, satış ihalesi bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz

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