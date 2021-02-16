Preseli lif pamuk satışı yapılacak

Teknoloji

Uzay sınırı aşıldı

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mesut Gökten, uzay sınırının 100 km kabul edildiğini, Roketsan’ın 130 km yukarı çıktığını söyledi. Yeni Şafak’a konuşan Gökten, Türkiye’nin kendi uydusunu ürettiğini hatırlatarak, “Ay’a gidecek araç da aslında bir uydu. Dünya yörüngesindekilerden farkı Ay’a gidiyor olması. Bunun üzerine yerleştirilecek bütün ekipmanları da Türkiye olarak üretebilecek durumdayız” dedi.