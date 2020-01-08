Prim borcu olan Bağ-Kur ve GSS'lilere güzel haber: Hastane hizmetlerinden yararlanabilecekler

Ekonomi

Çinliler 'Kanal İstanbul'a övgüler: Hem Türkiye hem de dünya deniz ticareti için kazanım

İletişim Başkanı Altun’un Çince olarak paylaştığı “Kanal İstanbul” videosu, Çin medyasında geniş yer buldu, yatırımcıların dikkatini çekti. Çin’in en büyük gazetelerinden People's Daily, “Türk hükümeti Kanal İstanbul projesinin uygulanmasını hızlandırdı” başlığıyla haber yaparken, China Daily gazetesi de, Kanal İstanbul projesinden övgü ile bahsederek, Çinli yatırımcıların süreci yakından takip ettikleri vurgulandı. Hexun ise "İstanbul Kanal Projesi, dünyadaki diğer benzer projeler gibi ekonomik kalkınmaya da yardımcı olacak ve İstanbul'un denizcilik tarihindeki ticaret merkezi konumunu güçlendirecek” şeklinde ifadelere yer verdi.