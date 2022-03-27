Projelerle 7,3 milyarlık katma değer: 212 proje “Senenin Yıldızları”nda yarıştı

Yıldız Holding’in yurt içi ve yurt dışındaki tüm şirketlerinde geliştirilen, holdinge inovasyon ve itibar anlamında değer katan projelerin yarıştığı 14. Senenin Yıldızları Yarışması sonuçlandı. İstanbul’da düzenlenen ve dijital canlı yayın bağlantısıyla 71 bin holding çalışanının katıldığı ödül törenine Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerindeki Yıldız Holding şirketlerinden yoğun ilgi oldu.

Mehmet Tütüncü

KATMA DEĞERİ YÜKSEK YARIŞMA

Dokuz farklı kategoride ödüllerin verildiği Senenin Yıldızları Ödül Yarışması'na, Yıldız Holding ve şirketlerinden toplam 212 proje başvurdu. Bu projeler arasından 29’u uzman jüri tarafından finalist olarak belirlendikten sonra kazananlar holding çalışanları ve ana jürinin oylamasıyla seçildi. Dereceye giren projelere toplam 670 bin liralık ödül verildi. Değerlendirmeye tabi tutulan bu projelerin holdinge toplam 7,3 milyar TL katma değer kazandırdığı ifade edildi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, pladis CEO’su Salman Amin ve GODIVA CEO’su Nurtaç Afridi, çalışanlara hitap etti.

GİRİŞİMCİ VE BAŞARI ODAKLI

Açılış konuşmasını yapan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mehmet Tütüncü de holdingin 2021 yılı performansına ve 2022 hedeflerine değindi. 25’i Türkiye’de olmak üzere 46 fabrikayla üretim yaptıklarını belirten Tütüncü, 71 bin kişiye istihdam bağladıklarını ve 70 farklı ülke pasaportuna sahip bir personel zenginliğine sahip olduklarını ifade etti. Yarışmanın önemine dikkat çeken Tütüncü, “Türkiye’den İngiltere’ye, Çin’den Kazakistan’a, Avustralya’dan Mısır’a, Amerika Birleşik Devletleri’nden Nijerya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyadan 2 bine yakın Yıldız Holding çalışanı yıl boyunca bu projelere emek verdi. Bu başvurular Yıldız Holding’in girişimci, kreatif, başarı odaklı zihniyetini açıkça gösteriyor” dedi.

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En büyük ödül ‘İşin Geleceği' projesine

Her yıl farklı bir temaya odaklanan ve yarışmanın en büyük ödülü “İşin Geleceği-Yeni Çalışma” temalı projeye verildi. Pandemiye rağmen verimli bir projeye imza atarak dijital teknolojilerle donatılmış yeni bir kampüse taşınan pladis’in elde ettiği ödülü Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker takdim etti.

Ülker: Gelecek nesillere daha güçlü bir yapı bırakmak üzere çalışıyoruz

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, bir şirket kurmayı ve yönetmeyi çocuk sahibi olmaya benzetti. Ülker, “Bir çocuğu yetiştirirken sadece o günü kurtarmayı düşünmezsiniz. Attığınız her adım aslında ileriye yöneliktir, sizden sonrasını düşünürsünüz. Bizler Yıldız Holding’de gelecek nesillere daha güçlü bir yapı bırakmak üzere çalışıyoruz. Bu açıdan baktığımızda, ‘İşin Geleceği’ temasının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Özellikle pandemi süreciyle birlikte yeni çalışma modelleri gündeme geldi, iş yapma şekillerimiz değişti. Bu değişimlere uyum sağlayacak esnekliği kazanmak için çalışma modellerimizi yeniden yapılandırmak büyük önem kazandı” dedi.

14’üncü Senenin Yıldızları ödüllerini kazananlar

-GOYA: pladis Türkiye - “Dankek’in Dönüş Yolculuğu”

-Sıfır Hata: pladis Türkiye - “Sıfır Yolculuğu”

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-Amaç Birliği: pladis Mısır - “MENA Bal Arıları”

-Liderlik: GODIVA - “GODIVA’nın 2021 Gelişimi”

-Büyümeye Katkı: pladis Birleşik Krallık ve İrlanda - “Mini Cheddar Büyüyor”

-İnovasyon: pladis Birleşik Krallık ve İrlanda - “Jaffa Jonuts Lansmanı”

-Maliyet Avantajı: Bizim Toptan - “Süper Proje”

-Dijital Liderlik: pladis Türkiye - “pladis IoT Projesi”

-Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü - “İşin Geleceği - Yeni Çalışma Modelleri”: pladis - “Hareket Halinde - pladis’in Yeni Genel Merkezi”