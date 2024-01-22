Protestocuların baskını sonrası kapatılmıştı: Şerare Petrol Sahası yeniden açıldı

Küresel ekonomideki daralma ve enflasyon baskısına rağmen Türkiye'nin 13 çeyrektir büyümesini sürdürdüğünü belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın 2024'e iyi başladığını söyledi. Bolat, “İlk 19 günlük verilere göre yıllık bazda 256 milyar dolarlık ihracatın üzerine çıktık. Bu yıl hep birlikte, 267 milyar dolara ulaşacağız” dedi.