|
Ekonomi

Protestocuların baskını sonrası kapatılmıştı: Şerare Petrol Sahası yeniden açıldı

Libya'da protestocuların baskını sonrası 3 Ocak'ta kapatılan Şerare Petrol Sahası'nın yeniden açıldığı bildirildi. Başkent Trablus'un 800 kilometre güneyindeki Murzuk Çölü'nde 1980 yılında keşfedilen Şerare Petrol Sahası, günlük 340 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip.

09:40 - 22/01/2024 Pazartesi
AA
Şerare Petrol Sahası
Şerare Petrol Sahası

Protestocular Şerare Petrol Sahası önünde açıklamada bulundu.


Yaklaşık 18 gün önce protesto amaçlı baskın düzenleyerek ülkenin en büyük petrol sahalarından biri olan Şerare'yi kapatan protestocular, petrol sahasının Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Ferhat Ömer bin Kıdara ile varılan uzlaşının ardından tekrar açıldığını açıkladı.


Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakan Yardımcısı Ramazan Ebu Cenah, Özgür Libya televizyon kanalına yaptığı açıklamada protestocuların taleplerinin yerine getirilmesinin ardından Şerare Petrol Sahası'nın yeniden açıldığını doğruladı.

Başkent Trablus'un 800 kilometre güneyindeki Murzuk Çölü'nde 1980 yılında keşfedilen Şerare Petrol Sahası, günlük 340 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip.


Geçtiğimiz 5 yılda Libya'da meydana gelen şiddetli çatışmalar, petrol ihracatında önemli bir düşüşe neden olurken, petrol üretimini günde iki milyon varile çıkarmayı amaçlayan genişleme planlarını da geciktirmiş oldu.




#Libya
#Şerare Petrol Sahası
#Petrol
5 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti Esenler belediye başkan adayı belli oldu