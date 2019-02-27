Ekonomi PTT Genel Müdürü görevden alındı
İŞ DÜNYASI

PTT Genel Müdürü kimdir? Aysel Kandemir kimdir?

PTT Genel Müdürü görevden alındı

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik görevinden alındı, yerine Aysel Kandemir getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik görevinden alındı.
PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik görevinden alındı.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik görevinden alındı, yerine Aysel Kandemir getirildi.

AYSEL KANDEMİR KİMDİR?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Aysel Kandemir Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı görevine getirildi. Kayseri doğumlu olan yeni kadın müsteşarımız evli ve 2 çocuk annesidir. Üniversite öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde(ODTÜ) yapmıştır. ODTÜ'de Mühendislik Fakültesi'nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Üniversiteden mezun olduktan sonra yüksek lisansını 'Bilişim Hukuku' alanında yapmıştır. Yüksek Lisansını Ankara Haccettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yapmıştır.

TCDD Genel Müdürü görevinden alındı
EKONOMİ
TCDD Genel Müdürü görevinden alındı
Pakistan hava sahasını kapattı

Pakistan hava sahasını kapattı

​Hindistan'la tırmanan gerilim sonrası bölgeyi etkileyecek gelişme.
Bir ömür mücadele

Bir ömür mücadele

​Türk siyasetinin hocası Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyoruz.
PTT Genel Müdürü görevden alındı

PTT Genel Müdürü görevden alındı

Yerine getirilen isim belli oldu.
Bir günde 33 ton satıldı

Bir günde 33 ton satıldı

​Tanzim noktalarında satılan bakliyata ilgi büyük.
İstanbulda dolu sürprizi

İstanbulda dolu sürprizi

Bir anda başladı, trafikte aksamalara neden oldu.

Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafaka anlattı

Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafaka anlattı

Vergide yeni dönem

Vergide yeni dönem

Bakan Albayrak: Çalışmalarımız devam ediyor.

Bu muhalefet terörün piyonu

Bu muhalefet terörün piyonu

Erdoğan, terörle işbirliği yapan partileri uyardı.
Her şeyin turşusu çıktı

Her şeyin turşusu çıktı

Olmaz demediler; nar, muz, çilek ve kavun dahil
65 çeşit meyve ve sebzenin turşusunu kurdular.
Her işçi için bin 618 TL destek

Her işçi için bin 618 TL destek

​Devletin işe alınacak işçi için desteği belirlendi.
Tarihi bankayeniden kuruluyor

Tarihi bankayeniden kuruluyor

​BDDK onay verdi, en kısa sürede şubeleşecek.
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü

​Türkiye'yi çevreleyen 3 denizde aynı anda tatbikat.
8 il için kar alarmı

8 il için kar alarmı

Şiddetli geliyor, ​Meteoroloji'den il il uyarı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.