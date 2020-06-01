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Ekonomi PTTde yeni dönem ATMlerden çipli TC kimlik kartıyla çekim imkanı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

PTT'de yeni dönem: ATM'lerden çipli TC kimlik kartıyla çekim imkanı

PTT AŞ tarafından Türkiye'de ilk defa başlatılan uygulamayla, sosyal yardım ve doğum yardımı ile İŞKUR ödemelerini alacak vatandaşlar, bu işlemlerini PTT ATM'lerinde çipli TC kimlik kartlarıyla gerçekleştirebilecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv/Çipli kimlik
Arşiv/Çipli kimlik

PTT AŞ tarafından Türkiye'de ilk defa başlatılan uygulamayla, sosyal yardım ve doğum yardımı ile İŞKUR ödemelerini alacak vatandaşlar, bu işlemlerini PTT ATM'lerinde çipli TC kimlik kartlarıyla gerçekleştirebilecek.

ATM'LERDEN GİRİŞ YAPARAK HESAPLARINA ERİŞEBİLECEKLER

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde verilen sosyal yardım ve doğum yardımı ile İŞKUR ödemelerini almaya hak kazanan vatandaşların, PTT iş yerlerine gitmesine gerek olmayacak. Vatandaşlar, PTT ATM'lerinden ödemelerini kolaylıkla alabilecek.

  • Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek uygulamayla, PTT'de hesabı olan veya olmayan tüm vatandaşlar, çipli TC kimlik kartları ve nüfus müdürlüklerinden kimliklerini teslim alırken kendilerine verilen şifrelerle ATM'lerden giriş yaparak hesaplarına yatırılan ödemeleri temin edebilecek.

Şifresini hatırlamayan vatandaşlar, işlemlerini PTT iş yerlerinden de gerçekleştirebilecek. Ödeme tarihleri ise vatandaşların cep telefonlarına gönderilecek SMS ile bildirilecek.

Öte yandan PTT AŞ, yeni tip koronavirüs sürecinde vatandaşlara güvenli şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlar ve çalışanların sağlığı için iş yerlerinin önünde sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemeler yapılırken, ülke genelindeki 4 bine yakın PTT ATM'si düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

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