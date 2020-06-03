Pul süngeri kullanımına olan talep koronavirüs ile arttı: Para ve evrakla temas halinde olan herkes talep ediyor

Pul süngeri, para sayarken ya da sayfa çevirirken özellikle bankacıların kullandığı bir araç. Pul süngeri özel yapısı nedeniyle parmakların banknot ya da sayfalara daha iyi tutunmasını sağlıyor. Toplumun geniş kesimi bugüne kadar genellikle elini diliyle ıslatarak para sayma ya da sayfa çevirme işlemini gerçekleştiriyordu.

Yurtdışından da talep var

Koronavirüsün hızla yayılması neticesinde, insanların doğal olarak pul süngerine yöneldiğini belirten Mas Ceo’su Özay; “Bir çok sektör ve meslekten yoğun bir talep söz konusu. Manavdan eczacıya, beyaz yaka ofis çalışanlarından marangozlara kadar çok farklı meslek gruplarından kurumsal ve bireysel talepler mevcut. Aynı şekilde yurt dışı siparişlerimizde de yoğun bir artış yaşıyoruz. Kontrollü sosyal hayata geçmeye başlamamızla beraber pul süngerine olan talep daha da arttı. Hatta farklı renklerde üretim yapmamıza yönelik çok sayıda istek dahi aldık. Bizde önceden tek renk olan pul süngerimizi farklı renklerde üretmeye başladık. 40 yılı aşkın deneyimimiz ve güçlü üretim kapasitemiz ile yurtiçi ve yurtdışından gelen tüm talepleri karşılayacağımıza inanıyoruz” dedi.

Üzerine dezenfaktan dökülebilir

Pul süngerinin üzerine alkol bazlı antiseptik dökülerek de kullanılabileceğini belirten Özay; “Elimizle ağız ve yüzümüze temas etmesek bile, pul süngerin üzerine dökülen dezenfektan ile tam bir korunma sağlamak mümkün olabilir. Dezenfektan, pul süngerinin sağladığı kavrama kalitesine zarar vermez. Koronovirüs tamamen hayatımızdan çıkana kadar pul süngerinin üzerine dezenfaktan dökerek kullanmakta fayda var” dedi.

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