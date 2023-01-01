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Ekonomi
Putin'den Rus şirketlere izin: Onların oylarını dikkate almayın
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Rus şirketlere, Batılı hissedarların oylarının dikkate alınmaması konusunda müsaade edildi.
17:36 . 17/01/2023 Salı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya
Devlet Başkanı
Vladimir Putin
'in imzaladığı kararnameyle, Rusya’ya yaptırım uygulayan ve "dost olmayan" şeklinde tanımlanan Batılı ülkelerin ortağı bulunduğu bazı büyük Rus şirketler artık bağımsız bir şekilde karar alabilecek.

Buna göre, enerji, mühendislik ve ticaret alanında faaliyet gösteren Rus şirketler, Batılı hissedarların veya yönetim kadrosundaki dost olmayan ülke vatandaşlarının oylarını dikkate almama hakkına sahip oldu.

Rus şirketler girişimde bulunmuştu

Rus haber ajansı İnterfaks’ın 12 Ocak tarihli haberinde, yabancı ortakları bulunan Rus şirketlerinin kurumsal kararlar almakta zorlandığı ve bu konuda Rus Sanayiciler ve Girişimciler Birliği’nin girişimlerde bulunduğu bildirilmişti.

Yaptırımlar nedeniyle çok sayıda Batılı şirket Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırma kararı almıştı.



#Vladimir Putin
#rusya
#Putin
2 saat önce
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Putin'den Rus şirketlere izin: Onların oylarını dikkate almayın
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