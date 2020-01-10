Radisson Blu Hotel Vadistanbul Genel Müdürü Başkan: Kasım-aralık aylarına rezervasyonlar geliyor, bu yıl başarılı bir yıl olacak

İstanbul’un yeni iş ve yaşam merkezi olarak Ayazağa’da hayata geçirilen “Vadistanbul”, ülkemizin en büyük karma projeleri arasındadır. Vadistanbul Projesinde; AVM, Radisson Blu Hotel Vadistanbul, residence, ofisler ve konutlar yer alıyor.

Şubat 2019 tarihinde açılan otelin 2019’u yüzde 80’in üzerinde bir dolulukla kapattığını anlatan Radisson Blu Hotel Vadistanbul Genel Müdürü Fercan Başkan, bu yılın başarılı bir yıl olacağını kaydetti.

Bu yılın Kasım-Aralık aylarına rezervasyonların gelmekte olduğunu ifade eden Fercan Başkan, şunları söyledi:

"İstanbul’da turizm sektörünün 2020’de yüzde 15- yüzde 17 arasında bir büyüme göstereceğini söyleyebiliriz ve bu yıl başarılı bir yıl geçirmeyi hedefliyoruz. Nitekim otel olarak, Kasım-Aralık aylarına rezervasyonlar alıyoruz ve gelen bu talepte 2020’nin başarılı bir yıl olacağını gösteriyor. İstanbul turizminde asıl ivmeyi, Nisan ayında açılması planlanan Galataport ile yakalayacağız. Bu yılın ikinci yarısından itibaren Amerika ve Avrupa ülkelerinden ciddi bir talep artışı bekliyoruz. İstanbul genelinde, Ortadoğu pazarıyla birlikte, Amerika, Rusya, Uzakdoğu, Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanından turistleri ağırlayacağız. Bunun yanı sıra, Portekiz, Ukrayna, İspanya, Fransa, Güney Afrika, Azerbaycan, Rusya, Hindistan gibi birçok ülkeden çok uluslu global şirketlerin toplantılarına ev sahipliği yapacağız. Zira, kentimize aldığımız uluslararası kongrelerin ise, 2022 yılında itibaren özlediğimiz yıllardaki yoğunluğa ulaşacağını söyleyebiliriz."

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Radisson Blu Hotel Vadistanbul İstanbul’un kalbindedir ve metrosu içindedir

Ayazağa’daki Vadistanbul’un Türkiye’nin en büyük karma projeleri arasında yer aldığını anlatan Fercan Başkan, şunları kaydetti:

“İstanbul’un Maslak, Nişantaşı, İstiklal Caddesi gibi merkezlerinin alternatifi olarak geliştirilmiş olan “Vadistanbul karma projesi”, AVM’si, otelimiz olan Radisson Blu Hotel Vadistanbul’u, residencemiz olan Radisson Residences Vadistanbul, ofisleri ve konutları ile gündüz nüfusu 40 bin kişiyi bulan yeni bir şehir merkezi olarak konumlanmıştır. Türkiye’nin ilk Havaray’ı, Vadistanbul için hayata geçirildi ve şehrin metro ağına doğrudan özel bağlantı sağlandı. Otelimiz, İstanbul metropolünün kalbindedir ve metrosu içindedir. Aynı zamanda, İstanbul Havalimanı’na yaklaşık 18 dakika uzaklıkta bulunan Vadistanbul projesi, TEM ve E-5 Otoyollarına kolay ulaşım imkanıyla da ilgi odağı olmaktadır."

Şehir ve orman manzarasında misafirlerini ağırlıyor

Otel olarak, yerli ve yabancı misafirlerden yoğun talep aldığını ifade eden Fercan Başkan, otel hakkında bilgiler vererek şunları söyledi: