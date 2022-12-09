Ekonomi Rafta fiyat takibine TÜBİTAK desteği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rafta fiyat takibine TÜBİTAK desteği

Ticaret Bakanlığı, marketlerin raf fiyatlarını daha rahat takip etmek için TÜBİTAK’ın altyapısını kullanacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Biz zaten bu fiyatları takip ediyorduk. Artık elektronik olarak alacağız. Böylece daha yakın bir takip sistemi oluşturmuş olacağız" dedi.

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Uğur Duyan Resul Ekrem Şahan Yeni Şafak
Rafta fiyat takibine TÜBİTAK desteği
​Ticaret Bakanlığı, marketlerin raf fiyatlarını daha rahat takip etmek için TÜBİTAK’ın altyapısını kullanacak.

Ticaret Bakanlığı 200’den fazla şubesi olan marketlerin için attığı adımın detayları belli olmaya başladı. Bakanlığın aldığı kararla marketler sattıkları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri sisteme aktaracak. Böylece veriler kamuoyu ile paylaşılacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2023 bütçesi ile ilgili sunumda konuyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi. 200’den fazla şubesi bulunan marketlerin satışa sundukları ürünlerin fiyatları konusunda veri paylaşımı şartı getiren yönetmelik değişikliği ile ilgili konuşan Muş, "TÜBİTAK'ın da altyapısının kullanılması suretiyle, bu veriler aslında karşılaştırma yapan piyasadaki diğer platformlarla da paylaşılacak ki vatandaş buradaki uygulamalar marifetiyle fiyat karşılaştırmasını daha kolay yapabilsin” değerlendirmesinde bulundu. Bakan Muş, “Biz zaten bu fiyatları takip ediyorduk, şimdi elektronik olarak almış olacağız ve daha yakın bir takip sistemi de oluşturmuş olacağız" dedi.

31 MİLYAR KAMU ZARARI ÖNLENDİ

Bakan Muş, dış satış yöntemiyle yapılan suiistimallerin engellenmesine yönelik çalışmalar yürüterek yaklaşık 31 milyar lira değerinde kamu zararının önüne geçtiklerini kaydetti. Uyuşturucu ve kaçak eşya yakalamalarına ilişkin bilgiler veren Muş, dış ticaret verilerine de değindi. Oransal olarak ihracatta en fazla artışın Afrika'da yaşandığını bildiren Muş, "En önemli ticari partnerimiz olan Avrupa Birliğine ihracatımız yüzde 12 artmış, AB'yle ticaret fazlamız 10 milyar dolara çıkmıştır. İngiltere’yle ticaretimiz ise 6,6 milyar dolar dış ticaret fazlası vermektedir" açıklamasında bulundu.

Mehmet Muş
Mehmet Muş

6 ay ve 6 bin kilometreye sıkı takip

Bakan Mehmet Muş, Türkiye'nin Ocak-Kasım 2022 döneminde dış ticaret açığının 90 milyar dolar olduğunu hatırlattı. Muş, "16,8 milyar doları altın ithalatı, 73,3 milyar doları enerji ithalatıdır yani iki kalem, toplam dış ticaret açığımızın yüzde 90'ını oluşturmaktadır" açıklamasında bulundu. Sıfır araçta 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi hakkında da açıklamalarda bulunan Muş, “İlanları genellikle 6 ile 7 bin kilometre arasında verilir. Süreyi de takip ediyoruz, en son, zaten onlara uygulayacağımız cezanın limitleri yükseltildi dolayısıyla orada aslında uygulanan cezalar can yakıcı cezalar. Kolay kolay sektör tarafından çok ihlal edilebileceğini düşünmüyoruz çünkü anlık takip ediyoruz” diye konuştu.

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