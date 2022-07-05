Ekonomi Ragıp Paşa Köşkü ve arazisi açık artırma ile satılacak
BASIN İLAN

Ragıp Paşa Köşkü ve arazisi açık artırma ile satılacak

İstanbul'un tarihi yapıları arasında yer alan Ragıp Paşa Köşkü ve arazisi, açık artırma ile satışa çıkarıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ragıp Paşa Köşkü ve arazisi açık artırma ile satılacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kadıköy Caddebostan sahilinde bulunan 22 bin 970 metrekare alanda kurulu köşk, 2 bin 700 metrekare net kapalı alana sahip. Son dönem Osmanlı Mimarisini yansıtan 5 katlı köşk, mimarisinin yanı sıra mekan tasarımları, iç ve dış süslemeleri ve tavan resimleri ile bilinmektedir.

Ragıp Paşa Köşkü, dış duvarlarında kullanılan teknik, iç mekandaki tavan süslemeleri ve yer döşemeleri dönemin tarzını yansıtması açısından korunmuş nadir eser statüsündedir. Köşkün sit alanı olan arazisi, müştemilatı, bahçesinde yer alan ağaç ve bitki türleri ayrı ayrı değerlendirilmiş olup bilirkişi heyet raporuna göre muhammen bedeli 449 milyon 363 bin 491 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

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