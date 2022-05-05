Ramazan Bayramı'nda 667 bin yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan alınan bilgilere göre, bayram tatili sürecinde 1331 iç hat, 3398 dış hat olmak üzere toplam 4 bin 729 uçuş gerçekleştirildi.
Bu seyahatlerde 180 bin 217 iç hat yolcusu, 487 bin 27 dış hat yolcusu olmak üzere toplam 667 bin 244 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı.
GÜNDEM
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SON İKİ YILIN EN YÜKSEK GÜNLÜK UÇUŞU
Öte yandan Kovid-19 salgınının başlamasından beri İstanbul Havalimanı'nda 30 Nisan'da gerçekleştirilen 1301 sefer ve ağırlanan 195 bin 640 yolcu ile son iki yılın en yüksek günlük uçuş rakamına ulaşıldı.
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2020 yılından beri dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle küresel hava ulaşımı ciddi oranda etkilenmiş ve uçuşlarda büyük oranda düşüşler yaşanmıştı. Buna karşın salgının etkilerine rağmen Türkiye'nin dünyaya açılan konumundaki İstanbul Havalimanı, iki yıl üst üste Avrupa'da en çok yolcunun seyahat ettiği havalimanı olmuştu.<br>
Son iki yılın en yüksek uçuş rakamı<br><br>Pandeminin etkileri azalmaya devam ederken son 2 yılın en yüksek uçuş rakamlarına bugün ulaşılması bekleniyor. Ramazan Bayramı münasebetiyle artan taleple birlikte düzenlenen ek seferlerle birlikte bugün İstanbul Havalimanı'ndan toplam bin 293 iniş-kalkış yapması bekleniyor. Gerçekleştirilecek seferlerle birlikte 198 bin 332 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.
Bayram hareketliliği sürüyor<br><br>Öte yandan Ramazan Bayramı öncesi İstanbul Havalimanı'nda dün başlayan yoğunluk bugün de sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren seyahat etmek üzere havalimanına gelen yolcular, özellikle biletleme işlemleri için check-in kontuarları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Bayram tatili için ailesiyle birlikte memleketine gittiğini belirten yolculardan Nazan Bulut, “Mersin'e ailemi ziyarete gidiyorum. Havalimanı yoğun ama bir aksaklık yok gayet güzel gidiyor. 4 gün geçirmeyi düşünüyoruz. Biz biletimizi önceden almıştık o nedenle normaldi ama belki şuan alanlar için daha yüksek olabilir\" diye konuştu.<br>
Kıvanç Babaoğlu ise, “Bayram için ailemiz ve arkadaşlarımızla beraber Antalya'ya tatile gidiyoruz. Oğlumuz da iki yaşında aslında biraz da onun için gidiyoruz ilk defa uçağa binecek. Biletimizi çok erken aldık\" dedi.<br>
\"Pandemiden bu yana ailecek ilk uçuşumuz\"<br><br>Pandemi nedeniyle gidemedikleri memleketi Iğdır'a iki yıl aradan sonra bu bayramda gittiklerini belirten Ahmet İdiz da, “Bayramda aile büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Özellikle anne ve babamı çok özledim. Bayramı onlarla geçireceğimiz için çok mutluyuz. İki sene oldu gitmeyeli, pandemi engel olmuştu. Pandemiden bu yana ailecek ilk uçuşumuz\" ifadelerine yer verdi.
İstanbul Havalimanı'nda son iki yılın en yüksek uçuş rakamı
İstanbul Havalimanı'nda pandeminin başlamasından bu yana bugün gerçekleştirilmesi planlanan bin 293 uçuşla, son iki yılın en yüksek günlük uçuş rakamına ulaşılması bekleniyor.