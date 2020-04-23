Ekonomi Ramazan pidesinin kilosu 10 TLyi geçmeyecek Her ilde gramaj ve fiyat farklı olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hangi ilde Ramazan pidesi fiyatı ne kadar?

Ramazan pidesinin kilosu 10 TL'yi geçmeyecek: Her ilde gramaj ve fiyat farklı olacak

Türkiye Fırıncılar Federasyonu pide fiyatlarıyla ilgili genelgeyi illere yolladı. Geçen yıl 8,5 lira olan Ramazan pidesinin kilogram tavan fiyatı bu yıl 10 lira olarak belirlendi. Fiyatı geçen yıla göre %8-13 zamlı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Halil İbrahim Balcı
Halil İbrahim Balcı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan öncesinde pide üretimi ve merakla beklenen pide fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Balcı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı boyunca ekmek üretme ve ekmeğe ulaşma sıkıntısı yaşanmadığını söyledi. Pide fiyatları konusunda illerdeki odalarla çalıştıklarını belirten Balcı, “Fırınlar bağlı oldukları odalardan gelen maliyetler konusunda fiyatları almış bulunmakta. Federasyon olarak illerimizde geçen sene uygulanan 8-8,5 azami kilogram fiyatının 10 liranın üzerinde olmaması için genelge yayınladık. Geçen yıla göre %8-13 arasında bir fiyat artışı mevcut. Geçen yılla bu yıl arasındaki un, maya, susam fiyatlarını karşılaştırdığımızda bunu en alt seviyede tutmaya çalıştık” dedi.

HER İLDE GRAMAJ VE FİYAT FARKLI

Ramazanda üretilecek ramazan pidesi Ankara’da 275 gramı 2 lira, İzmir’de 300 gramı 3 lira, İstanbul’da 350 gramı 3 lira, 400 gramı ise 4 lira olacak. 10 liranın üzerinde değil. Bursa'da 200 gramı 2 lira, Kocaeli’nde 370 gramı 3,5 lira, Samsun’da 470 gramı 4 lira, Sakarya'da 470 gramı 4 buçuk liradan satılacak.

SON DAKİKAYA BIRAKMAYIN

  • Ekmek üretiminde problem olmayacağının altını çizen Balcı, “İftara 2 saat kala fırınlarımızda pide veya ekmek üretimi gerçekleşmeyecek. Bu da fırınların önündeki yoğunluğu engellemiş olacaktır” uyarısında bulundu.

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